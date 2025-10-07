En
نبض خبر

یار احمدی نژاد تصمیم جلیلی را به اسرائیل منسوب کرد!

عبدالرضا داوری از یاران پیشین محمود احمدی نژاد در اظهاراتی جنجالی مدعی شد: «زدن کرسنت یک پروژه اسرائیلی بود. می خواستند امارات به گاز ایران وابسته نشود. آقای کردان به اسامی پشت پرده رسید که کشتنش!» این تصمیم با محوریت سعید جلیلی گرفته شد و با عدم استفاده از مکانیزم‌های حقوقی برای لغو قرارداد، زمینه لازم برای شکایت کرسنت نیز فراهم شد. زنگنه وزیر نفت وقت جلیلی را در این زمینه دعوت به مناظره کرده که جلیلی اخیراً پذیرفته بود اما تاکنون خبری از این مناظره نشده است. تابناک آماده میزبانی این مناظره برای مشخص شدن مقصر اصلی این خسارت سنگین به کشور است.
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی کرسنت ویدیو فیلم عبدالرضا داوری بیژن نامدار زنگنه
