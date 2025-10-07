تشکر حماس از ایران به خاطر حمایت از مقاومت فلسطین

فوزی برهوم از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: ما تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران، جنبش انصارالله در یمن و مقاومت اسلامی در لبنان را ارج می‌نهیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فوزی برهوم عضو ارشد و سخنگوی جنبش حماس امروز در سخنانی به مناسبت دومین سالروز «طوفان الاقصی» گفت: «از تمام تلاش‌ها و مواضع شرافتمندانه‌ای که در حمایت از ملت و مقاومت ما صورت گرفته قدردانی می‌کنیم. ما از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران، جنبش انصارالله در یمن و مقاومت اسلامی در لبنان تمجید می‌کنیم. ما مواضع و نقش‌ آفرینی های برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه را به‌طور ویژه ارج می‌نهیم.»

وی در ادامه با اشاره به پایان دور نخست مذاکرات غیرمستقیم حماس و رژیم صهیونیستی در شرم‌الشیخ گفت: «هیات مذاکره‌کننده جنبش حماس در قاهره در تلاش است تا تمام موانع را در مسیر دستیابی به توافقی که خواسته‌های ملت فلسطین را برآورده کند، برطرف سازد. ما به‌دنبال توافقی هستیم که آتش‌بس، عقب‌نشینی کامل ارتش اشغالگر از غزه و ورود کمک‌های انسانی را تضمین کند».

فوزی برهوم تصریح کرد: «ما خواستار توافقی هستیم که ورود کمک‌ها و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که آغاز فوری بازسازی تحت نظارت نهاد فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌ها را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که انجام یک مبادله عادلانه اسرا را تضمین کند.»

وی خاطرنشان کرد: «درباره تلاش‌های نتانیاهو برای کارشکنی و ناکام گذاشتن دور فعلی مذاکرات همان‌گونه که پیش‌تر انجام داد، هشدار می‌دهیم. به توانایی ملت خود برای ناکام گذاشتن تمامی طرح‌های حذف مسئله فلسطین اطمینان داریم.»

برهوم در ادامه با بیان اینکه جنایات اشغالگران و نسل‌کشی‌، جنایات جنگی هستند که با گذر زمان از بین نمی‌روند، افزود: ما به کاروان‌های «ناوگان صمود» درود می‌فرستیم و به آنان می‌گوییم که پیام‌شان به ما رسیده است. از تمام کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهیم تمامی اشکال تحریم علیه رژیم صهیونیستی را فعال کنند. از گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی می‌خواهیم بر محور گزینه مقاومت متحد شوند.

وی اضافه کرد: «تأسیس کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس، اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است. اولویت ما توقف فوری تجاوز صهیونیستی و جنگ نسل‌کشی علیه غزه است. ما بار دیگر بر عهد خود برای پایبندی به تمامی حقوق ثابت ملی فلسطین و دفاع از آرمان‌های ملت تاکید می‌کنیم.»

فوزی برهوم تصریح کرد: «عملیات طوفان الاقصی» پاسخی تاریخی به توطئه‌های حذف مسئله فلسطین بود. طوفان الاقصی نبردی صرف برای شکستن ضعف اشغالگران نبود، بلکه نقطه عطفی بود که چهره واقعی اشغالگران را آشکار و آنان را منزوی کرد. طوفان الاقصی آغاز شمارش معکوس واقعی برای پایان اشغالگری در سرزمین فلسطین بود.»

عضو ارشد حماس در ادامه گفت: «طوفان الاقصی ادامه طبیعی مبارزه فلسطینیان از سال ۱۹۴۸ است. نبرد طوفان الاقصی نشان داد که اشغالگران خطری برای امنیت و ثبات منطقه و جهان هستند؛ نبرد طوفان الاقصی وجدان‌ها را بیدار کرد تا در کنار ملت ما و کشور مستقل‌مان بایستند.»