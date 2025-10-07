En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساعت ۵۰۰ دلاری لیلا اوتادی سوژه داغِ اینستاگرام

لیلا اوتادی، بازیگر مشهور ایرانی، در مراسم اختتامیه جشنواره برند پوشاک و اکسسوری، با انتخاب استایلی یک‌دست مشکی و البته پر جزئیات، بسیار مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۳۹
| |
1384 بازدید

ساعت ۵۰۰ دلاری لیلا اوتادی سوژه داغِ اینستاگرام

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ لیلا اوتادی، بازیگر مشهور ایرانی، در مراسم اختتامیه جشنواره برند پوشاک و اکسسوری، با انتخاب استایلی یک‌دست مشکی و البته پر جزئیات، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

ظاهر او شامل لباسی بلند بود که با سنگ‌دوزی‌های درخشان تزئین شده بود و جلوه‌ای چشمگیر داشت. توربانی که او بر سر داشت، مزین به گل‌های مشکی بود و تیپ مجلسی این بازیگر را در عین حفظ سبک کلی، شلوغ کرده بود. انتخاب کیف مشکی او نیز به گونه‌ای صورت گرفته بود تا توجه از لباس و تزئینات پرت نشود و هماهنگی یکپارچه‌ای با کل استایل به وجود آورد. اوج ظرافت در جزئیات به انتخاب اکسسوری او مربوط می‌شد؛ لیلا اوتادی ظاهر خود را با ساعتی از برند «تیسوت» تکمیل کرد، ساعتی که قیمت آن در حدود ۵۰۰ دلار تخمین زده شد.

ساعت ۵۰۰ دلاری لیلا اوتادی سوژه داغِ اینستاگرام

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیلا اوتادی بازیگر ساعت
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل جذاب جنیفر لوپز الهام‌بخش شیک‌پوشان + عکس
روایت تلخ نفیسه روشن از طلاق و مهریه‌اش: سوخت دادم
عکس زیبای شقایق دهقان در آغوش برادرش
تصویری از نیکول کیدمن به همراه دو دختر جذابش
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۵ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۶۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005al1
tabnak.ir/005al1