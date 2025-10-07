ساعت ۵۰۰ دلاری لیلا اوتادی سوژه داغِ اینستاگرام

لیلا اوتادی، بازیگر مشهور ایرانی، در مراسم اختتامیه جشنواره برند پوشاک و اکسسوری، با انتخاب استایلی یک‌دست مشکی و البته پر جزئیات، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ لیلا اوتادی، بازیگر مشهور ایرانی، در مراسم اختتامیه جشنواره برند پوشاک و اکسسوری، با انتخاب استایلی یک‌دست مشکی و البته پر جزئیات، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

ظاهر او شامل لباسی بلند بود که با سنگ‌دوزی‌های درخشان تزئین شده بود و جلوه‌ای چشمگیر داشت. توربانی که او بر سر داشت، مزین به گل‌های مشکی بود و تیپ مجلسی این بازیگر را در عین حفظ سبک کلی، شلوغ کرده بود. انتخاب کیف مشکی او نیز به گونه‌ای صورت گرفته بود تا توجه از لباس و تزئینات پرت نشود و هماهنگی یکپارچه‌ای با کل استایل به وجود آورد. اوج ظرافت در جزئیات به انتخاب اکسسوری او مربوط می‌شد؛ لیلا اوتادی ظاهر خود را با ساعتی از برند «تیسوت» تکمیل کرد، ساعتی که قیمت آن در حدود ۵۰۰ دلار تخمین زده شد.