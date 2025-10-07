«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با پنهان‌کردن حملات اوکراین به نیروگاه زاپوریژیا، به طور عملی کی‌یف را به ادامه اقدامات خطرناک علیه تاسیسات هسته‌ای ترغیب می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و ناتو با پوشش دادن حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، در واقع در این اقدامات مخاطره‌آمیز نقش مستقیم دارند.

زاخارووا گفت: «می‌خواهیم یادآوری کنیم که در ۲۳ سپتامبر (اول مهرماه)، حمله اوکراین به خط برق فشار قوی زاپوریژیا-دنیپروفسکایا موجب قطع کامل برق خارجی نیروگاه شد.»

وی افزود: «با نادیده گرفتن چنین اقداماتی از سوی کی‌یف، کشور‌های اتحادیه اروپا و ناتو نه تنها اوکراین را به ادامه حملات علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای تشویق می‌کنند، بلکه خود نیز در این حملات دخیل می‌شوند.»

زاخارووا در واکنش به بیانیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا درباره وضعیت نیروگاه زاپوریژیا گفت که لحن ضدروسی این بیانیه ریاکارانه است، زیرا اتحادیه اروپا همچنان حمایت سیاسی، مالی و نظامی خود از کی‌یف را ادامه می‌دهد، حمایتی که بدون آن چنین اقدامات تحریک‌آمیزی ممکن نیست.

روسیه و اوکراین از پنجم اسفندماه ۱۴۰۰ تاکنون در حال نبرد با یکدیگر هستند.