به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجتالاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی در مراسم «ایران همدل» ضمن تمجید از روحیهی ایثار رزمندگان مقاومت، با اشاره به نقش محوری حضرت آیتاللّه خامنهای در مسیر مبارزه گفت: «ایشان در این مسیر با توکّل به خدا و توسّل به اهلبیت (ع) پرچم را در دست گرفتهاند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به شهید نصراللّه اشاره کرد و گفت: «یکی از علمای قم که با شهید نصراللّه هم روابط نزدیکی داشت، نقل میکرد که سیّدحسن میگفت هرگز نمیتوانم تصوّر کنم زمانی بیاید که من باشم و رهبر انقلاب نباشد.»
محمّدی گلپایگانی با تأکید بر اینکه نقش رهبر انقلاب در امتداد نقش علمای شیعه و اسلام و در راستای زنده کردن اسلام است، افزود: «الان هم این بزرگوار پرچم را در دست گرفته و در مقابل طاغوت ایستاده است. خدا خصوصیّاتی را به ایشان اعطا کرده که اوّلینِ آنها هم شجاعت بینظیر است.»
محمدی گلپایگانی، در پایان اظهارات خود، با اشاره به جنایات رژیم صهیونی در غزّه به نقد انفعال حکّام و رهبران کشورهای اسلامی در برابر رژیم صهیونی پرداخت.