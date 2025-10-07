به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبهای مدعی شد که ارتش این رژیم «جنبش حماس را نابود کرد، گرچه هنوز این جنبش را شکست نداده است و عملیات تا تحقق این هدف ادامه خواهد یافت. به پایان جنگ نزدیک شدهایم، اما هنوز به آن نرسیدهایم.»
نتانیاهو در ادامه این مصاحبه با «بن شاپیرو» مفسر آمریکایی، بار دیگر مدعی شد: «آنچه در غزه آغاز شد، با آزادسازی اسرا و پایان حاکمیت حماس در غزه خاتمه خواهد یافت، اسرائیل همزمان با حزبالله و سوریه مقابله کرد و برنامه هستهای ایران را نابود کرد.»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم «پیشرفتهترین سلاحهای هجومی روی کره زمین را توسعه داده و آنها را با آمریکا به اشتراک گذاشته و اسرائیل دشمنان آمریکا را که سعی داشتند موشکهای بالستیک با کلاهکهای هستهای بسازند، شکست داد.»
او در اظهاراتی که در راستای سیاست تحریک واشنگتن و ایران هراسی ارزیابی میشود، ادعا کرد: «در حال حاضر ایران روی توسعه موشکهای بالستیک قارهپیما با برد ۸۰۰۰ کیلومتر کار میکند و اگر ایران برد موشکهای خود را به ۳۰۰۰ کیلومتر افزایش دهد، نیویورک و واشنگتن در دامنه اهداف سلاحهای هستهای آن قرار میگیرند.»
نتانیاهو در پایان این پادکست نیز گفت گفتگوی خصوصی او با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا «بسیار دوستانه بود، اما این به معنای توافق ما درباره همه چیز نیست.»