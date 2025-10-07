حمایت قاطع پرویز برومند از سیدحسین حسینی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ حسین حسینی دروازه‌بان پیشین استقلال که طی نزدیک به ۱۳ سال در خدمت این تیم بود و با کسب رکوردهای مختلف در همین تیم در حیطه دروازه‌بانی توانست به یکی از مهره های ملی پوش کشورمان تبدیل شود در پایان فصل قبل از این تیم جدا شد.

حسینی که سابقه دو بار حضور در دیدارهای جام جهانی و کلین شیت مقابل تیم ملی ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ دوحه(تنها دیداری که با برد تیم ملی به پایان رسید) را نیز در کارنامه داشت در لیگ برتر بیست و یکم با کمترین گل خورده همراه استقلال قهرمان لیگ برتر هم شده بود در کمال ناباوری از سوی پیشکسوتان دروازه‌بانی استقلال و حتی تیم های دیگر از جمله پرسپولیس مانند بهروز سلطانی و وحید قلیچ از این تیم کنار گذاشته شد.

استقلال با ۱۸ گل خورده در ۹ مسابقه

تیم استقلال در فصل جدید فوتبالی خود (۰۵_۱۴۰۴) تا اینجا ۱۸ گل در ۹ دیدار دریافت کرده که میانگین ۲ گل خورده در هر دیدار را از خود برجای گذاشته است. ۲ گل در سوپرجام از تراکتور، ۸ گل در لیگ سطح دو آسیا و ۸ گل در ۶ هفته مسابقات لیگ برتر که از این نظر ضعف دروازه‌بانی در این تیم طی مدت زمان جدایی سیدحسین حسینی را بیشتر مشخص کرد.

برومند درباره دروازه‌بانی استقلال هشدار داده بود

پرویز برومند که در تاریخ چهارم مرداد ماه (۱۶ روز پیش از دیدار سوپرجام) با «خبرورزشی» حرف زد در این باره ابراز تعجب و انتقاد کرد و گفت که به مدیران باشگاه استقلال تاکید کرده که مبادا حسینی را از دست بدهند. در تازه ترین اظهارنظرش پس از نتایج استقلال در ۳ ترونمنت مختلف بار دیگر همان حرفها را تکرار کرد.

برومند: حسینی بیشتر از یک بازیکن ارزش داشت

به همین بهانه بار دیگر با وی تماس گرفتیم که دروازه‌بان اسبق تیم ملی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه در صحبتی کوتاه با خبرورزشی ابتدا گفت: «بارها تلاش کردم که حسینی از استقلال نرود و به همین منظور با مدیران قبلی و فعلی باشگاه حرف زدم. آنها را به لحاظ فنی توجیه کردم که مبادا او را از دست بدهید ولی کارساز نشد».

وی با اشاره به ارزش های این دروازه‌بان ادامه داد: «به مدیران باشگاه گفتم اگر حسینی را از دست بدهید فقط یک بازیکن را از دست نداده اید بلکه سه بازیکن‌تان را از دست خواهید داد. چرا؟ چون که اول کاپیتان باسابقه تیم را از دست می دهید، دوم یک بازیکن بزرگ و با سابقه را از دست می دهید و سوم اینکه از همه بدتر یک دروازه‌بان بزرگ را از دست خواهید داد که برای پیدا کردنش جایگزینش کار سختی در پیش خواهید داشت».

جدایی حسینی اتفاق غلط اما تکراری بود!

برومند که پیش از این هم درباره ارتباط صمیمانه اش با حسینی حرف زده بود گفت: «حسینی برای همین مسایل با من مشورت می کرد. او اصلا انتظار چنین رویکردی را نداشت و بعد از جدی شدن موضوع جدایی اش به شدت افسرده و ناراحت شده بود. من به شخصه اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفته شد. این یک اتفاق غلط بود که باعث می شود بازیکنان بزرگ فعلی استقلال هم نسبت به آینده شغلی شان در این تیم با دیده تردید نگاه کنند از این رو نباید این اتفاق می افتاد که افتاد. هرچند که قبلا هم از این اتفاقات در استقلال کم ندیده ایم»

دروازه‌بان را از روی مدل گل خوردنش می‌سنجند

دروازه‌بان اسبق استقلال درباره وضعیت فعلی این تیم درون دروازه گفت: «یک دروازه‌بان را نمی توان از روی تعداد گلهای خورده اش سنجید چون ممکن است خیلی از گلها به علت اشتباهات فردی مدافعان به ثمر برسند ولی می توان از روی نحوه به ثمر رسیدن گلها گفت که دروازه‌بانی یک تیم در چه حدی است که امروز من در این باره امیدی به وضعیت استقلال در روزهای آینده ندارم».

وی تاکید کرد: «این وضعیت باید جدی تلقی شود و حالا که یک اشتباه صورت گرفته و استقلال دروازه‌بانی با آن همه تجربه در سطح باشگاهی و جام جهانی را از دست داده است باید این موضوع را مدنظر قرار داد. حسینی همین فصل قبل در تیم لیگ نخبگان آسیا بهترین دروازه‌بان شد و از عوامل مهم قهرمانی استقلال در قهرمانی جام حذفی بود. هنوز نمی توانم هضم کنم چرا او را از این تیم کنار گذاشتند!».

خیابانی: یک بازیکن قدیمی را بیرون کردند تا رکورد یک نفر نشکند

در همین ارتباط باید به موضوع مطرح شده از سوی جواد خیابانی در برنامه صبحگاهی شبکه سه نیز اشاره کرد که چند روز قبل مطرح شد. موضوعی که برخی از هواداران استقلال در فضای مجازی معتقد بودند منظور خیابانی از یک بازیکن قدیمی استقلال کاپیتان فصل قبل این تیم بوده است چرا که تنها بازیکن باسابقه ای که در تابستان از این تیم جدا شد حسین حسینی بود.

جواد خیابانی در این برنامه صبحگاهی در تلویزیون لابلای انتقاداتش نسبت به وضعیت فعلی باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: «در هیات مدیره باشگاه استقلال دوست بزرگواری هست که با یکی از فوتبالیست های قدیمی استقلال رفیق است و شنیدم که احتمالاً، تاکید می کنم که گفته می شود احتمالا باعث شدند که مثلا یکی از بازیکنان قبلی استقلال برود که رکورد آن بازیکن قبلی استقلال را در استقلال نزند!».

وی تاکید کرد: «اصلا مگر این تیم به رکورد یک بازیکن وصل است که مثلا فلان بازیکنش ۵۰ تا بازی برای این تیم کرده و اگر دیگری بماند به ۵۲ بازی می رسد و رکورد قبلی را می زند همه چیز برهم می ریزد! واقعاً برایم باورکردنی نیست».