En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت قاطع پرویز برومند از سیدحسین حسینی

قطع همکاری باشگاه استقلال با حسین حسینی که پیش از شروع فصل جدید اتفاق افتاد هنوز برای بسیاری از پیشکسوتان و هواداران این تیم سئوال‌برانگیز است.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۲۲
| |
618 بازدید

حمایت قاطع پرویز برومند از سیدحسین حسینی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ حسین حسینی دروازه‌بان پیشین استقلال که طی نزدیک به ۱۳ سال در خدمت این تیم بود و با کسب رکوردهای مختلف در همین تیم در حیطه دروازه‌بانی توانست به یکی از مهره های ملی پوش کشورمان تبدیل شود در پایان فصل قبل از این تیم جدا شد.

حسینی که سابقه دو بار حضور در دیدارهای جام جهانی و کلین شیت مقابل تیم ملی ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ دوحه(تنها دیداری که با برد تیم ملی به پایان رسید) را نیز در کارنامه داشت در لیگ برتر بیست و یکم با کمترین گل خورده همراه استقلال قهرمان لیگ برتر هم شده بود در کمال ناباوری از سوی پیشکسوتان دروازه‌بانی استقلال و حتی تیم های دیگر از جمله پرسپولیس مانند بهروز سلطانی و وحید قلیچ از این تیم کنار گذاشته شد.

استقلال با ۱۸ گل خورده در ۹ مسابقه

تیم استقلال در فصل جدید فوتبالی خود (۰۵_۱۴۰۴) تا اینجا ۱۸ گل در ۹ دیدار دریافت کرده که میانگین ۲ گل خورده در هر دیدار را از خود برجای گذاشته است. ۲ گل در سوپرجام از تراکتور، ۸ گل در لیگ سطح دو آسیا و ۸ گل در ۶ هفته مسابقات لیگ برتر که از این نظر ضعف دروازه‌بانی در این تیم طی مدت زمان جدایی سیدحسین حسینی را بیشتر مشخص کرد.

برومند درباره دروازه‌بانی استقلال هشدار داده بود

پرویز برومند که در تاریخ چهارم مرداد ماه (۱۶ روز پیش از دیدار سوپرجام) با «خبرورزشی» حرف زد در این باره ابراز تعجب و انتقاد کرد و گفت که به مدیران باشگاه استقلال تاکید کرده که مبادا حسینی را از دست بدهند. در تازه ترین اظهارنظرش پس از نتایج استقلال در ۳ ترونمنت مختلف بار دیگر همان حرفها را تکرار کرد.

برومند: حسینی بیشتر از یک بازیکن ارزش داشت

به همین بهانه بار دیگر با وی تماس گرفتیم که دروازه‌بان اسبق تیم ملی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه در صحبتی کوتاه با خبرورزشی ابتدا گفت: «بارها تلاش کردم که حسینی از استقلال نرود و به همین منظور با مدیران قبلی و فعلی باشگاه حرف زدم. آنها را به لحاظ فنی توجیه کردم که مبادا او را از دست بدهید ولی کارساز نشد».

وی با اشاره به ارزش های این دروازه‌بان ادامه داد: «به مدیران باشگاه گفتم اگر حسینی را از دست بدهید فقط یک بازیکن را از دست نداده اید بلکه سه بازیکن‌تان را از دست خواهید داد. چرا؟ چون که اول کاپیتان باسابقه تیم را از دست می دهید، دوم یک بازیکن بزرگ و با سابقه را از دست می دهید و سوم اینکه از همه بدتر یک دروازه‌بان بزرگ را از دست خواهید داد که برای پیدا کردنش جایگزینش کار سختی در پیش خواهید داشت».

جدایی حسینی اتفاق غلط اما تکراری بود!

برومند که پیش از این هم درباره ارتباط صمیمانه اش با حسینی حرف زده بود گفت: «حسینی برای همین مسایل با من مشورت می کرد. او اصلا انتظار چنین رویکردی را نداشت و بعد از جدی شدن موضوع جدایی اش به شدت افسرده و ناراحت شده بود. من به شخصه اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفته شد. این یک اتفاق غلط بود که باعث می شود بازیکنان بزرگ فعلی استقلال هم نسبت به آینده شغلی شان در این تیم با دیده تردید نگاه کنند از این رو نباید این اتفاق می افتاد که افتاد. هرچند که قبلا هم از این اتفاقات در استقلال کم ندیده ایم»

دروازه‌بان را از روی مدل گل خوردنش می‌سنجند

دروازه‌بان اسبق استقلال درباره وضعیت فعلی این تیم درون دروازه گفت: «یک دروازه‌بان را نمی توان از روی تعداد گلهای خورده اش سنجید چون ممکن است خیلی از گلها به علت اشتباهات فردی مدافعان به ثمر برسند ولی می توان از روی نحوه به ثمر رسیدن گلها گفت که دروازه‌بانی یک تیم در چه حدی است که امروز من در این باره امیدی به وضعیت استقلال در روزهای آینده ندارم».

وی تاکید کرد: «این وضعیت باید جدی تلقی شود و حالا که یک اشتباه صورت گرفته و استقلال دروازه‌بانی با آن همه تجربه در سطح باشگاهی و جام جهانی را از دست داده است باید این موضوع را مدنظر قرار داد. حسینی همین فصل قبل در تیم لیگ نخبگان آسیا بهترین دروازه‌بان شد و از عوامل مهم قهرمانی استقلال در قهرمانی جام حذفی بود. هنوز نمی توانم هضم کنم چرا او را از این تیم کنار گذاشتند!».

خیابانی: یک بازیکن قدیمی را بیرون کردند تا رکورد یک نفر نشکند

در همین ارتباط باید به موضوع مطرح شده از سوی جواد خیابانی در برنامه صبحگاهی شبکه سه نیز اشاره کرد که چند روز قبل مطرح شد. موضوعی که برخی از هواداران استقلال در فضای مجازی معتقد بودند منظور خیابانی از یک بازیکن قدیمی استقلال کاپیتان فصل قبل این تیم بوده است چرا که تنها بازیکن باسابقه ای که در تابستان از این تیم جدا شد حسین حسینی بود.

جواد خیابانی در این برنامه صبحگاهی در تلویزیون لابلای انتقاداتش نسبت به وضعیت فعلی باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: «در هیات مدیره باشگاه استقلال دوست بزرگواری هست که با یکی از فوتبالیست های قدیمی استقلال رفیق است و شنیدم که احتمالاً، تاکید می کنم که گفته می شود احتمالا باعث شدند که مثلا یکی از بازیکنان قبلی استقلال برود که رکورد آن بازیکن قبلی استقلال را در استقلال نزند!».

وی تاکید کرد: «اصلا مگر این تیم به رکورد یک بازیکن وصل است که مثلا فلان بازیکنش ۵۰ تا بازی برای این تیم کرده و اگر دیگری بماند به ۵۲ بازی می رسد و رکورد قبلی را می زند همه چیز برهم می ریزد! واقعاً برایم باورکردنی نیست».

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرویز برومند دروازه بان استقلال سیدحسین حسینی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سیدحسین حسینی؛ وفادار ۱۳ ساله/ فوتبالیست خوب، بازیگر بد و دروازه‌بان قدر ندیده!
احمد گوهری جایگزین حسینی در تیم ملی شد
نیازمندی‌های دروازه‌بان ۳۰ ساله پرسپولیس؛ پیامی که نصف جهان شنید!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
نقل‌قول محمدی‌گلپایگانی از سیدحسن نصرالله درباره رهبر انقلاب
جاسوسی از صدای کاربران برای اپل دردسرساز شد
حمله تند یاسمین پهلوی به شیرین هانتر؛ «شازده» تحمل یک حرف حساب را هم ندارد!
وقتی دلسوزان فوتبال ایران خودی نیستند؛ نمایش مهوع مدیران سابق در جایگاه طلبکار
۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ پیش بینی عجیب بانک آمریکایی از رویدادی بزرگ و غیرمنتظره / قیمت طلا تا سال دیگر چقدر می شود؟
تعویق در شروع لیگ برتر والیبال
نتانیاهو: ایران در حال ساخت موشک قاره‌پیما است
حمایت قاطع پرویز برومند از سیدحسین حسینی
موضع‌گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه
حمله وحشیانه ۴ زن و مرد به کارشناسان اورژانس
قراردادهای نجومی فوتبال زیر تیغ سازمان بازرسی
ترامپ خطاب به تیک‌تاکرها: حسابی به من بدهکارید!
جزییات تازه از اکتشافات میدان پازن
رونمایی دبیر از برنامه ۸ ساله تا المپیک
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۵ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۶۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005akk
tabnak.ir/005akk