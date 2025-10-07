عکس: بحران آب و کشاورزی در جنوب سوریه

جنوب سوریه، که به عنوان یکی از انبارهای مهم غذایی کشور شناخته می‌شود، به دلیل خشکسالی، تغییرات اقلیمی و دخالت رژیم صهیونیستی در منابع آبی که آب را به سوی سرزمین‌های خودش می‌کشد دچار بحران در بخش کشاورزی شده است. رژیم صهیونیستی مانع جریان آبی شده که از مناطق اشغالی قنیطرة و جولان به حوزه یرمک می‌آید و این موضوع بحران را تشدید کرده است.رژیم با استفاده از دستگاه‌های حفاری آب عمودی، آب زیرزمینی را به سرزمین‌های خودش می‌کشاندو با حفاری‌های افقی این جریان را تسریع می‌کند که باعث کاهش جدی سطح آب در منطقه شده است. این رژیم مانع از حفر چاه‌های جدید در خط مرزی شده و همچنین پروژه های حفر چاه را هدف قرار داده است. برخی از مزارع ماهی نیز پس از اشغال اسرائیل بسته شده‌اند .وهمچنین موضوع درگیری‌های طولانی‌مدت، باعث فروپاشی در تولیدات کشاورزی و دامپروری شده است.