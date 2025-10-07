En
فروش لوازم خانگی توسط کاندیدای توپ طلا

مهاجم سابق تیم ملی سوئد در حالی که تنها ۲۸ سال داشت، تصمیمی غیرمنتظره گرفت و از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. توماس برولین در حالی چنین تصمیمی گرفت که در سال ۱۹۹۴ در میان چهار بازیکن برتر توپ طلا قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۰۶
712 بازدید
۱
برولین در دوران حرفه‌ای‌اش ۳۴ گل باشگاهی و ۲۸ گل ملی به ثمر رساند و با پارما چهار جام مهم اروپایی و داخلی از جمله جام یوفا و جام برندگان جام را فتح کرد.
 
به گزارش تابناک، توماس برولین، مهاجم سابق تیم ملی سوئد و یکی از استعداد‌های درخشان دهه ۹۰ میلادی، در حالی که تنها ۲۸ سال داشت، تصمیمی غیرمنتظره گرفت و از دنیای فوتبال خداحافظی کرد؛ تصمیمی که به گفته خودش، ریشه در «خستگی از یکنواختی تمرینات» و «کنجکاوی برای دنیایی تازه» داشت. برولین که سابقه بازی در تیم‌های پارما، لیدز یونایتد و کریستال پالاس را دارد، در سال ۱۹۹۴ در میان چهار بازیکن برتر توپ طلا قرار گرفت. او در دوران حرفه‌ای‌اش ۳۴ گل باشگاهی و ۲۸ گل ملی به ثمر رساند و با پارما چهار جام مهم اروپایی و داخلی از جمله جام یوفا و جام برندگان جام را فتح کرد.
 
این ستاره سابق دنیای فوتبال، در گفت‌و‌گو با گاتزتا دلو اسپورت درباره علت بازنشستگی زودهنگامش گفت: «از تمرین روزانه خسته شده بودم و ذهنم دنبال تجربه‌های تازه بود. ایده ساخت یک جاروبرقی جدید به ذهنم رسید و همان باعث شد مسیرم عوض شود. ایده‌ای برای یک نوع جدید جاروبرقی داشتم. به معنای واقعی کلمه جذب آن شدم و شرکتی تأسیس کردم. این انگیزه باعث شد دیگر به عقب برنگردم. آن زمان همه می‌گفتند ۲۸ سال برای بازنشستگی زود است، اما من گفتم، بستگی دارد در این ۲۸ سال چه کرده باشی. من به خیلی چیز‌ها رسیده بودم. چهارم توپ طلا شدم. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کار‌های خسته‌کننده انجام دهی. من کاری که لذت نبرم، نمی‌کنم.»
 
برولین که بعد‌ها وارد تجارت شد، تأکید کرد از تصمیمش پشیمان نیست: «جهانی جدید کشف کردم و یاد گرفتم دوباره خودم را به چالش بکشم. هنوز فوتبال را دنبال می‌کنم، به‌ویژه بازی‌های پارما، اما صادقانه بگویم، زندگی بدون فوتبال هم برایم ممکن است. شاید همیشه بیش از حد بی‌قرار بودم، اما همین نیاز به تغییر، مرا پیش می‌برد.»
توپ طلا توماس برولین سوئد جاروبرقی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
3
پاسخ
یادش دوره بازیگری توماس برولین بخیر واقعا بازیکن فوق العاده ای بود!
