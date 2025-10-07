عکس: ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر

۱۵ مهر در تقویم کشورمان به عنوان «سالروز ملی روستا و عشایر» در ایران به عنوان روزی برای تجلیل از اهمیت و نفش حیاتی روستاییان و عشایر در توسعه اقتصادی، اجتماهی و فرهنگی کشور، ثبت شده است. این روز، فرصتی برای یادآوری و اهمیت تلاش های این قشر از جامعه در تامین مواد غذایی ، تولیدات دامی و کشاورزی و حفظ فرهنگ و آداب و رسوم بومی کشور است