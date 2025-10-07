En
کد خبر: ۱۳۳۲۹۰۰
بازدید: ۵۲۶
نظرات: ۱

عکس: ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر

۱۵ مهر در تقویم کشورمان به عنوان «سالروز ملی روستا و عشایر» در ایران به عنوان روزی برای تجلیل از اهمیت و نفش حیاتی روستاییان و عشایر در توسعه اقتصادی، اجتماهی و فرهنگی کشور، ثبت شده است. این روز، فرصتی برای یادآوری و اهمیت تلاش های این قشر از جامعه در تامین مواد غذایی ، تولیدات دامی و کشاورزی و حفظ فرهنگ و آداب و رسوم بومی کشور است

برچسب‌ها:
عکس مستند ایران روستا عشایر کشاورزی‌ ۱۵ مهر سالروز ملی روستا و عشایر
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶
ای جونم آن دختر بچه ناز با آن خنده ی قشنگ اش کلی به آدم روحیه و انرژی میده. کاشکی می شد منم پسرم را ببریم دو روز تو این دشت و دمن و تو این هوا بدو بدو کنه و لذت ببره.
