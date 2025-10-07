سرقت میلیاردی از مادربزرگ

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزلش به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، مأموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایران، با شروع تحقیقات، مأموران متوجه رفتار عجیب یکی از نوههای مالباخته شده و با تمرکز بر اظهارات وی، سرانجام به سرقت بیش از ۲ کیلوگرم طلا و ۱۵ سکه طلا به همراه دوستش اعتراف کرد.
پسر جوان انگیزه سرقت را مطلع بودن از مقدار و مکان طلاها عنوان کرد و گفت، پس از سرقت، اموال مسروقه را به دوستش تحویل داده تا به فروش برساند که بلافاصله همدست او نیز دستگیر شد و طلا و سکهها به مالباخته برگشت.