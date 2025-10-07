رابطه مشکوک جنیفر لوپز و بن افلک در ملاعام

به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ ماهها پس از جدایی جنیفر لوپز و بن افلک، این دو ستاره هالیوود دوباره در کنار یکدیگر دیده شدند. لوپز و افلک در مراسم افتتاحیه فیلم بوسه زن عنکبوتی (Kiss of the Spider Woman) در نیویورک حاضر شدند و در حالی که به نظر میرسید لحظهای گرم و صمیمانه را با هم به اشتراک میگذارند، توجه همگان را به خود جلب کردند.
جنیفر لوپز با لباسی از نشان تجاری «هریس رید» که با الهام از همین فیلم طراحی شده بود، در مراسم شرکت کرد و نگاهها را بهسوی خود کشاند.
این دیدار دوباره، بلافاصله کاربران شبکههای اجتماعی را به واکنش وا داشت و کنجکاویها درباره یکی از پرسروصداترین روابط عاشقانه هالیوود را دوباره زنده کرد.