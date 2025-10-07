En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مبلغ علی‌الحساب حج ۱۴۰۵ مشخص شد

سازمان حج و زیارت در حالی که هنوز نرخ نهایی سفر را اعلام نکرده، از زائران خواسته مبلغ علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومانی واریز کنند. این رقم ۵۰ میلیون تومان بیشتر از سال گذشته است.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۸۰
| |
2 بازدید

مبلغ علی‌الحساب حج ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ از ۲۰ مرداد آغاز می‌شود. سازمان حج اعلام کرده که «زائران باید ۲۰۰ میلیون تومان با احتساب سود ودیعه، به عنوان مبلغ علی‌الحساب پرداخت کنند.» این در حالی است که هنوز نرخ نهایی حج آینده مشخص نیست. سال گذشته که هزینه متوسط حج ۲۵۰ میلیون تومان بود، زائران در زمان پیش ثبت‌نام ۱۵۰ میلیون تومان واریز کردند. البته به دلیل عدم آمادگی مالی متقاضیان، ظرفیت کاروان‌ها تا یک ماه قبل از اعزام نیز تکمیل نشد.

حالا مبلغ علی‌الحساب یکباره ۵۰ میلیون تومان بیشتر شده است. همچنین از هفته آینده دارندگان فیش حج تا پایان شهریور ۱۳۸۶ که بیش از ۸۰ درصد ودیعه‌گذاران را شامل می‌شوند، می‌توانند پیش ثبت‌نام کنند و پس از آن، ودیعه‌گذاران تا ۳۰ آبان و ۳۰ آذر فرصت ثبت‌نام خواهند داشت. مدیر یکی از کاروان‌های حج می‌گوید که «با این هزینه‌ها، دیگر آنهایی که در زمان خرید فیش حج (حدود ۲۰ سال قبل) مستطیع بودند نیز توان حج رفتن ندارند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان حج و زیارت فیش حج مبلغ علی الحساب
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حج امسال: بازگشت به خانه، با عبور از کربلای حسینی!
تمام دارندگان فیش عمره اقدام کنند
آغاز ثبت‌نام عمره+ تاریخ اعزام
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ak4
tabnak.ir/005ak4