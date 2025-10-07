به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش ثبتنام حج ۱۴۰۵ از ۲۰ مرداد آغاز میشود. سازمان حج اعلام کرده که «زائران باید ۲۰۰ میلیون تومان با احتساب سود ودیعه، به عنوان مبلغ علیالحساب پرداخت کنند.» این در حالی است که هنوز نرخ نهایی حج آینده مشخص نیست. سال گذشته که هزینه متوسط حج ۲۵۰ میلیون تومان بود، زائران در زمان پیش ثبتنام ۱۵۰ میلیون تومان واریز کردند. البته به دلیل عدم آمادگی مالی متقاضیان، ظرفیت کاروانها تا یک ماه قبل از اعزام نیز تکمیل نشد.
حالا مبلغ علیالحساب یکباره ۵۰ میلیون تومان بیشتر شده است. همچنین از هفته آینده دارندگان فیش حج تا پایان شهریور ۱۳۸۶ که بیش از ۸۰ درصد ودیعهگذاران را شامل میشوند، میتوانند پیش ثبتنام کنند و پس از آن، ودیعهگذاران تا ۳۰ آبان و ۳۰ آذر فرصت ثبتنام خواهند داشت. مدیر یکی از کاروانهای حج میگوید که «با این هزینهها، دیگر آنهایی که در زمان خرید فیش حج (حدود ۲۰ سال قبل) مستطیع بودند نیز توان حج رفتن ندارند.»