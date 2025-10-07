En
رواج هولناک «باج‌گیری جنسی»

«من عکس‌های برهنه‌ات را دارم و همه‌چیز برای نابود کردن زندگی‌ات آماده است.» پیامی با این مضمون در شبکه اجتماعی به «اِوَن بوئتلر»، نوجوان ۱۶ ساله آمریکایی رسید! فرستنده پیام اکانتی با نام دخترانه «جنی» به نظر می‌رسید، اما در واقع یک کلاهبردار اینترنتی بود. تنها ۹۰ دقیقه بعد از دریافت این پیام، اِوَن خودکشی کرد.
رواج هولناک «باج‌گیری جنسی»

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، این نوع جرم که به آن «باج‌گیری جنسی» گفته می‌شود، یکی از سریع‌ترین جرایم در حال رشد در فضای مجازی است. مجرمان با فریب نوجوانان، آنها را وادار به ارسال تصاویر خصوصی می‌کنند و سپس با تهدید به انتشار آنها، از قربانی پول می‌خواهند.

پدر و مادر اِوَن می‌گویند او پسری شاد، مهربان و علاقه‌مند به ورزش و ماهیگیری بود. در ژانویه ۲۰۲۴، فردی در اسنپ‌چت با او تماس گرفت و در مدت کوتاهی اعتمادش را جلب کرد. پس از ارسال عکس‌های خصوصی، باج‌گیری بی‌رحمانه شروع شد.

با گذشت دو سال، خانواده هنوز در اندوه‌اند و تلاششان برای شناسایی مجرم بی‌نتیجه مانده است. شرکت‌های شبکه اجتماعی مانند متا (مالک فیس‌بوک و اینستاگرام) بدون حکم قضایی حاضر به ارائه اطلاعات نیستند و پلیس آمریکا نیز پیشرفتی نداشته است. تنها سرنخ موجود، نشانی آی. پی بود که به چند مکان در لاگوس نیجریه مرتبط می‌شد.

خبرنگار بی‌بی‌سی به لاگوس رفت؛ جایی که بسیاری از کلاهبرداران اینترنتی که به آنها Yahoo Boys می‌گویند، زندگی می‌کنند. آنها معمولاً جوانانی فقیرند که رؤیای پول و تجمل دارند. یکی از آنها به نام «اولا» روش کارش را اینگونه توضیح داد: «با استفاده از سایت‌های تولید نام جعلی، یک حساب دخترانه می‌سازی و با پسر‌ها صحبت می‌کنی تا یکی فریب بخورد.» وقتی از او پرسیدند آیا احساس گناه نمی‌کند، گفت: «نه، چون به پول نیاز دارم. بچه‌های غربی پولدارند و اگر بترسانی‌شان، حتماً پول می‌دهند.».

اما اکنون این کار‌ها دیگر توسط افراد تنها انجام نمی‌شود؛ بلکه گروه‌هایی به نام «پادشاه‌های کلاهبرداری» شکل گرفته‌اند، اتاق‌هایی پر از جوانانی که شبانه‌روز در حال ارسال پیام و فریب قربانیان‌اند. خبرنگار بی‌بی‌سی توانست از یکی از این مکان‌ها فیلم بگیرد: اتاقی کوچک با حدود ۱۲ نفر که با لپ‌تاپ و گوشی مشغول بودند و پول‌هایشان را به رئیس گروه فردی به نام «روح» می‌دادند.

این سیستم شبیه به یک شرکت واقعی بود؛ منظم و بی‌رحم. جوانان تازه‌کار زیر نظر بزرگان یاد می‌گرفتند، اما عملاً در چرخه‌ای از بدهی و جرم گرفتار می‌شدند.

برخی از این کلاهبرداران حتی به جادو و دعا هم متوسل می‌شوند. آنها معتقدند با مراجعه به «روحانیان محلی» می‌توانند قربانیان را مطیع‌تر کرده یا خودشان را از خطر پلیس حفظ کنند. خبرنگار با جوانی ۲۰ ساله به نام «اِید» همراه شد که نزد یک جادوگر رفت. در مراسمی خون کبوتری ریخته شد و او بخشی از آن را خورد تا به‌گفته روحانی «به ثروت و محافظت» دست یابد. روحانی گفت روزی شش تا هفت تا از این پسران برای چنین آیین‌هایی نزدش می‌آیند.

برخی دیگر نیز از ابزار‌های مدرن‌تر استفاده می‌کنند، مانند فناوری دیپ‌فیک. یکی از کلاهبرداران با کمک زنی به نام ریچل و نرم‌افزاری گران‌قیمت، چهره جعلی روی ویدیو می‌ساخت تا قربانیانش را فریب دهد.

در آمریکا، گزارش‌های مربوط به باج‌گیری جنسی به اف‌بی‌آی در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به ۵۵ هزار مورد رسیده است. در بریتانیا، هر ماه حدود ۱۱۰ گزارش به پلیس داده می‌شود.

شرکت متا می‌گوید در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۳ هزار حساب مرتبط با باج‌گیری جنسی از نیجریه را حذف کرده است، اما خانواده‌های قربانیان معتقدند این اقدام‌ها ناکافی است. یکی از پدران داغ‌دیده، «برندون گافی» از کارولینای جنوبی، پسر ۱۷ ساله‌اش را در سال ۲۰۲۲ به همین دلیل از دست داد و می‌گوید: «اگر متا می‌تواند در یک روز هزاران حساب را حذف کند، چرا اجازه می‌دهد این فاجعه ادامه یابد؟»

متا پاسخ داده که چنین تصوری نادرست است و آنها بیش از ۴۰ هزار نفر را در بخش امنیتی استخدام کرده و ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین تنظیمات ویژه‌ای برای حساب نوجوانان ایجاد کرده‌اند تا تنها بتوانند با افرادی که از قبل می‌شناسند ارتباط بگیرند.

اما «آرتورو بخار»، مدیر پیشین مهندسی متا و افشاگر، گفته است که سیستم‌های محافظت از کودکان، ناکارآمد است و شرکت عمداً تمایلی ندارد از میزان واقعی خطر باخبر شود، چون نمی‌خواهد مسئولیت بپذیرد.

در پایان، امید خانواده اِوَن برای یافتن مجرم از بین رفت. سرانجام مشخص شد شرکت مخابراتی نیجریه‌ای که آی‌پی به آن مربوط بود، اطلاعات کاربر را نگه نداشته است. ردپا کاملاً از بین رفته بود!

با وجود همه تلاش‌ها، تنها چیزی که برای والدین باقی مانده، خاطره پسری است که پدرش از او با عشق یاد می‌کند: «اِوَن انسان فوق‌العاده‌ای بود. پدر بودن برایش سخت نبود، چون خودش انسان خوبی بود. نمی‌توانم بگویم چقدر دوستش داشتم.»

 

باج گیری جنسی پادشاه های کلاهبرداری شبکه اجتماعی
tabnak.ir/005ajx
