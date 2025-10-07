از حدود ۲ ماه گذشته برخی اپراتورهای تاکسی‌آنلاین، مقرراتی را به راننده‌ها ابلاغ کرده‌اند که براساس آن، «سرویس‌دهی به افراد زیر ۱۸ سال» ممنوع است.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، صبح روز گذشته، یکی از شهروندان تهرانی از «لغو سفر» توسط راننده تاکسی آنلاین برای فرزندش که قصد «عزیمت به دبیرستان» را داشت، خبر داد و نسبت به این مدل خدمات‌رسانی تاکسی‌ها که «زیر نظر شهرداری و دولت مکلف به سرویس‌دهی متعارف به شهروندان» هستند، گلایه کرد.

راننده تاکسی، ابتدا «سفر را قبول می‌کند»، اما به محض مشاهده دانش‌آموز در جلوی منزل (مبدا سفر)، ابتدا سن او را می‌پرسد و سپس بخاطر ۱۵ساله بودن این نوجوان، دانش‌آموز را سوار نمی‌کند و سفر را لغو می‌کند.

پیگیری‌های ما درباره این ماجرا نشان داد، از حدود ۲ ماه گذشته برخی اپراتور‌های تاکسی‌آنلاین، مقرراتی را به راننده‌ها ابلاغ کرده‌اند که براساس آن، «سرویس‌دهی به افراد زیر ۱۸ سال» ممنوع است.

تاکسی‌های آنلاین، بدون آنکه چنین مقررات عجیبی را به شهروندان کاربر، اطلاع‌رسانی موثر کنند (از طریق پیامک یا ارسال متن به حساب کاربر)، آن را درست در مقطع بازگشایی مدارس که «استفاده از تاکسی آنلاین» در خیلی از خانوار‌های دارای فرزند محصل، افزایش پیدا می‌کند، به اجرا گذاشته‌اند.

در تهران سبک‌زندگی خانوار‌های دارای دانش‌آموز به گونه‌ای است که عمده آنها بخاطر مشغله کاری، قادر به «جابجایی فرزند» بین خانه و مدرسه یا خانه و آموزشگاه‌های مختلف نیستند.

ممنوعیت «رفت و آمد نوجوانان زیر ۱۸ سال» با تاکسی آنلاین در تهران به معنای «دردسر جدید شهروندان» است؛ این موضوع به معنای محرومیت نوجوانان محصل از یکی از حقوق شهروندی یعنی «استفاده از شبکه حمل و نقل شهری» است و می‌تواند به تولید بیشتر ترافیک در خیابان‌های پایتخت منجر شود.

کارشناسان شهری در تحلیل این اقدام تاکسی‌های آنلاین معتقدند، «محدود کردن شهروندان برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل» علامتی از «ضعف طرف عرضه» است که، چون قادر به رفع آن نیست، طرف تقاضا را فیلتر می‌کند تا مشکلات و چالش‌های احتمالی پیش نیاید.

متن مقررات جدید در بازار تاکسی‌های آنلاین به این شرح است: «تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن دارند می‌توانند حساب کاربری داشته باشند. کاربر مسافر متعهد می‌شود به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای انجام سفر اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست ارسال نکند. کاربر راننده نیز مکلف به لغو چنین سفر‌هایی است و باید از انجام این سفر‌ها امتناع کند.»