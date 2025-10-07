En
قطع همکاری خبرساز ۲۶ استاد با دانشگاه شریف

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف از قطع کامل همکاری ۲۶ نفر از عضو هیات‌علمی این دانشگاه خبر داد و گفت: نگرانیم افراد به بهانه‌های فرصت مطالعاتی یا مرخصی دیگر بازنگردند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مسعود تجریشی درباره مهاجرت اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه گفت: اتفاقی که افتاده یک واقعیت است. از دولت قبل تلاش زیادی شد که مشکل معیشت اعضای هیئت‌علمی حل شود.

وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از علم و فناوری گفت: برداشت من این است که در هیچ جای دنیا رهبر یک کشور به اندازه رهبر جمهوری اسلامی ایران از علم و دانش پشتیبانی نکرده است. همیشه به ما می‌گفتند چطور شما با وجود تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامناسب توانستید به رشد علمی برسید. به نظر من این مزیت و حمایت‌ها و همچنین توانایی‌های داخلی کمک کرد ما به رشد علمی برسیم. همین مسئله کشور‌های منطقه را حساس کرد و آنان نیز سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری را شروع کردند.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مشکلات معیشتی اعضای هیئت‌علمی ادامه داد: از سوی دیگر، وقتی ما نتوانستیم حقوق اعضای هیئت علمی را متناسب با تورم افزایش دهیم، مشکلات جدی به وجود آمد. دولت‌های قبلی چنین تحلیل می‌کردند که اگر حقوق اساتید را افزایش دهند، ناچارند حقوق قضات، معلمان و نیروی انتظامی را هم بالا ببرند. در دولت‌های پیشین به این موضوع توجه نکردند که اگر در علم و فناوری قدری تعلل کنیم، فضا را به دشمن خواهیم باخت.

وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که علی‌رغم افزایش تورم، حقوق‌ها افزایش پیدا نکرد و نتوانستیم حداقل‌های لازم را تامین کنیم.

وضعیت فعالیت ۵۳ نفر از اعضای هیئت‌علمی شریف

تجریشی با اشاره به اعضای هیئت‌علمی که در سال‌های اخیر مهاجرت کرده‌اند گفت: از بین ۴۶۰ نفر عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف ۲۶ نفر به صورت کامل با این دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: نگرانی در آموزش عالی این است که اگر دولت اقدامات عاجلی انجام ندهد و مجلس نسبت به علم و فناوری توجه خاصی در بودجه‌های سنواتی نداشته باشد، نیرو‌های دانشگاه به کشور‌های همسایه بروند.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در مورد وضعیت فعالیت ۵۲ نفر از اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه توضیح داد: از بین این ۵۲ نفر، ۲۶ نفر به‌طور کامل قطع همکاری کرده‌اند و مطمئنیم دیگر به دانشگاه برنمی‌گردند؛ ۱۳ نفر مأمور به خدمت در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر کشور هستند؛ ۸ نفر مرخصی گرفته‌اند و عنوان کرده‌اند برمی‌گردند و ۵ نفر نیز در فرصت‌های مطالعاتی موقت به سر می‌برند و برمی‌گردند.

وی اظهار نگرانی کرد: نگرانی ما بر این است که اگر اقدام عاجلی انجام ندهیم، آٰرام آرام افراد به بهانه‌های فرصت مطالعاتی یا مرخصی بدون حقوق به خارج از کشور بروند و دیگر بازنگردند؛ بنابراین نگرانی ما نسبت به ۲۶ نفر از کل مجموعه دانشگاه است. تعداد زیادی به علت این‌که شرایط برای آنها فراهم نیست به عنوان فرصت مطالعاتی می‌روند.

با مهاجرت ۲۶ استاد، سالانه ۱۳۰ مقاله از دست می‌رود

تجریشی در مورد تاثیر مهاجرت این افراد در بنیه علمی دانشگاه گفت: حتماً خروج این افراد از دانشگاه بر بنیه علمی تاثیر خواهد داشت. هر عضو هیئت علمی سالانه به‌طور متوسط پنج مقاله منتشر می‌کند؛ بنابراین خروج ۲۶ نفر به معنای از دست دادن ۱۳۰ مقاله در سال است.

وی افزود: همچنین کلاس‌ها نیز با تعداد اعضای هیئت‌علمی کمتری برگزار می‌شود. علاوه بر آن؛ وقتی یک نفر می‌رود، دیگران نیز به مهاجرت ترغیب می‌شوند.

سرپرست دانشگاه شریف درباره راهکار‌های پیش رو گفت: برای حفظ و تقویت این اساتید باید فضای فعالیت علمی در کشور گسترش یابد، تأمین مسکن اعضای هیئت علمی در دستور کار قرار گیرد و امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی را فراهم کنیم.

پرداخت ۲۴ میلیون حقوق به اعضای هیئت‌علمی جوان

وی ادامه داد: اینها مسائلی است که در دستور کار دولت قرار دارد و انتظار همه علاقه‌مندان به علم و فناوری این است که اقدامات زودتر به نتیجه برسد که یک پیغام خوبی به اساتید بدهد. در حال حاضر به یک استادیار پایه یک ۲۴ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌شود. این عددی نیست که استاد بتواند با آن زندگی خود را بگذراند.

تجریشی تاکید کرد: باید به صورت افراد خاصی به این افراد توجه شود. نیازی نیست به همه به‌صورت یکسان تعلق بگیرد، بلکه بر اساس توانایی و عملکرد افراد امکانات پژوهشی در اختیار آنها قرار گیرد و حداقل‌ها را نیز نظام جمهوری اسلامی تامین کند. این خواسته زیادی نیست که حاکمیت نتواند با همه امکاناتش برای تعدادی از اعضای هیئت‌علمی جوان فراهم کند.

