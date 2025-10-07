عکس: حکاکی مینیاتوری روی نوک مداد
مرتضی ال یبانی، هنرمند ۲۹ ساله عراقی، با خلق مجسمههای میکرو روی نوک مداد، هنری بسیار نادر را زنده نگه داشته است. برای خلق این آثار که اغلب کوچکتر از ۱۰ میلیمتر هستند، یبانی روزانه ۵ ساعت کار میکند و برای دقت بینقص، مجبور است نفس خود را حبس کند و چشمهایش را در معرض فشار شدید قرار دهد. این پشتکارِ سخت، که با ۴۵ بار شکست آغاز شد، او را به یکی از ۶ هنرمند برتر این رشته در جهان تبدیل کرده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل عراقی حکاکی مداد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.