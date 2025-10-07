عقرب، خواننده مشهور را نیش زد!

نکت دورو، خواننده سرشناس و محبوب ترکیه، به دلیل نیش عقرب به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ رسانه‌های ترکی گزارش دادند که این حادثه باعث نگرانی طرفداران او شده است. پزشکان بلافاصله درمان لازم را آغاز کردند و حال عمومی او نسبتاً پایدار اعلام شده است، هرچند همچنان تحت نظر است.

نکت دورو پیش‌تر نیز درباره مشکلات جسمی خود سخن گفته بود و فاش کرده بود که مدتی به بیماری‌ام‌اس مبتلا بوده و حتی برای مدتی قادر به راه رفتن نبوده است.

این رویداد جدید باعث افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی او شده است. هنوز بیانیه رسمی از سوی خانواده یا تیم مدیریتی‌اش منتشر نشده، اما نزدیکانش گفته‌اند که شرایط او رو به بهبود است.