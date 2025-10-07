اعتراض دستیاران پزشکی به آزمون جنجالی

تصمیم وزارت بهداشت برای ادغام آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه تخصص پزشکی باعث اعتراض شدید دستیاران شده است.معترضان می‌گویند سطح سوالات عملاً بورد فوق‌تخصصی شده و آینده تحصیلی و شغلی‌شان در خطر است.

به گزارش تابناک به نقل از رویداد ۲۴؛ ماجرای اعتراض جمعی از دستیاران تخصص پزشکی بالا گرفته است. گروهی از داوطلبان آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه امسال با اشاره به اینکه این دو آزمون برای نخستین بار و با تصمیم وزارت بهداشت ادغام شده است، می‌گویند که «در فرآیندی غیرکارشناسی و بدون اطلاع‌رسانی کافی» قربانی تصمیمی شده‌اند که آینده تحصیلی و حرفه‌ای‌شان را به خطر انداخته است.

به گفته نمایندگان این گروه، ادغام آزمون گواهینامه و بورد تخصصی، باعث شده سطح سوالات بسیار دشوارتر از سال‌های گذشته باشد؛ تا حدی که به گفته آنها، «آزمون امسال نه در سطح گواهینامه، بلکه عملاً آزمون بورد فوق‌تخصصی برگزار شده است.» بسیاری از داوطلبان می‌گویند سطح سوالات بالاتر از دوره‌های قبل بوده و همین امر سبب شده بیش از ۴۸ درصد شرکت‌کنندگان مردود شوند؛ در حالی که بر اساس نتایج منتشرشده، بسیاری از مردودین فقط «کمتر از ۱۰ نمره» تا قبولی فاصله داشته‌اند.

اعتراض به روند برگزاری و نتایج

معترضان که طی هفته‌های اخیر مقابل مجلس تجمع کرده و اکنون شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه داده‌اند، می‌گویند وزارت بهداشت نه‌تنها دیرهنگام تصمیم به ادغام گرفته، بلکه در اعلام جزئیات و منابع امتحان نیز شفاف عمل نکرده است.

در متن دادخواست ارائه‌شده به دیوان آمده است: «ادامه اجرای نتایج این آزمون‌ها موجب ورود خسارات جبران‌ناپذیر به دستیاران خواهد شد؛ از محرومیت از فرصت‌های شغلی تا اتلاف سال‌ها تلاش علمی.»

اعتراض دستیاران پزشکی

در این دادخواست تأکید شده است که نمرات بسیاری از مردودین از لحاظ علمی از قبولی‌های سال‌های پیش بالاتر است و در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی، فشار معیشتی و حتی شرایط فوق‌العاده منطقه‌ای مواجه است، ایجاد ناامیدی در میان نخبگان پزشکی می‌تواند به مهاجرت بیشتر پزشکان جوان و تضعیف نظام سلامت منجر شود.

اعتراض به نحوه تصحیح و ارزیابی

دانشجویان معترض همچنین مدعی‌اند که برخی از سوالات آزمون دارای اشکالات محتوایی و علمی بوده و نحوه محاسبه نمره در برخی موارد عادلانه نبوده است. به گفته آنان، برخلاف آزمون‌های پیشین، در این دوره هیچ امتیاز جبرانی یا بازنگری در سوالات معیوب صورت نگرفته است.

یکی از نمایندگان معترضان می‌گوید: «به گفته دکتر نفیسی، حدود ۲۷ نمره ارفاق به برخی داوطلبان داده شده، اما این موضوع درباره ما صدق نکرده است. این در حالی است که فاصله نمرات ما با حدنصاب قبولی کمتر از ده نمره است.»

او تأکید می‌کند که دستیاران رزیدنت سال‌ها در بیمارستان‌ها و شرایط دشوار، به‌ویژه در دوران کرونا، در خط مقدم خدمت بوده‌اند و انتظار دارند وزارت بهداشت در حقشان انصاف را رعایت کند.

دکتر علی شاهسون، رزیدنت قلب که از نمایندگان دانشجو‌ها برای پیگیری این شکایت است گفت: «مهم‌ترین مساله آزمون امسال عدم شفافیت بود. به نحوی که مثل سال‌های گذشته نتایج آزمون و نتیجه اعتراضات روی سایت قرار نگرفت. ضمن اینکه نمراتی که دانشجو‌ها حساب کردند با نمراتی که به صورت تلفنی به آنها اعلام شد، تفاوت قابل توجهی داشت».

وی همچنین گفت: «مساله خیلی مهم دیگر این بود که آزمون امسال به صورت الکترونیک برگزار شد و ما در حین آزمون در برخی نقاط شاهد قطعی برق و قطعی سیستم بودیم. در پی همین مساله متوجه شدیم که برخی از سوالات در برگه بعضی از دانشجو‌ها بی‌پاسخ مانده است، در جواب پیگیری و اعتراض ما به این موضوع گفتند که خودتان پاسخ نداده‌اید. در حالی که هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید در آزمونی که سوالات نمره منفی ندارند، سوال را بی جواب بگذارید. به نظر می‌رسد که بخشی از اطلاعات به خاطر مشکلات فنی هنگام برگزاری آزمون پریده است و عدم شفاف سازی درباره نتایج نیز از همین جهت است».

وی در پاسخ به اینکه پیگیری‌های انجام شده، به کجا رسیده است؟ گفت: «فعلا هیچ جا. هر جا که می‌روند می‌گویند که با ما جلسه گذاشته و امتیازاتی داده و رضایت دانشجویان را جلب کرده‌اند، در صورتی که چنین نیست و ما اعلام رضایت نکرده‌ایم».

ورود مجلس و دیوان عدالت اداری

به دنبال این اعتراض‌ها، کمیسیون بهداشت مجلس نیز از وزیر بهداشت خواسته در جلسه‌ای فوق‌العاده درباره نحوه برگزاری آزمون توضیح دهد. از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری با دریافت شکایت بیش از ۳۰۰ رزیدنت، پرونده را با قید فوریت در دستور کار قرار داده است.

در متن درخواست از دیوان آمده است که اجرای نتایج آزمون باید موقتاً متوقف شود تا از «ورود خسارات فردی و اجتماعی غیرقابل جبران» جلوگیری شود.

مطالبه اصلی معترضان این است که وزارت بهداشت با توجه به شرایط خاص آزمون امسال، چند نمره ارفاقی برای داوطلبان در نظر بگیرد و نسبت به اصلاح سوالات دارای اشکال و بازنگری در نتایج اقدام کند.

به گفته یکی از دستیاران معترض: «ما نمی‌خواهیم نمره هدیه بگیریم، فقط می‌خواهیم عدالت آموزشی رعایت شود. این آزمون گواهینامه نبود، بورد بود؛ و تفاوت منابع این دو امتحان کاملاً مشخص است.»

تصمیم ناگهانی وزارت بهداشت برای ادغام دو آزمون مهم تخصصی، حالا به بحرانی آموزشی و روانی در میان جامعه پزشکی بدل شده است. رزیدنت‌هایی که سال‌ها زیر فشار کاری و بحران‌های اجتماعی از جمله کرونا و جنگ آموزش دیده‌اند، حالا با نتیجه‌ای مواجه شده‌اند که می‌گویند آینده‌شان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اکنون همه نگاه‌ها به وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری است تا ببینند آیا صدای این نخبگان شنیده خواهد شد یا خیر.