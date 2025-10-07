En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این چه"کار"ی است آقای وزیر؟/ وزارت تئوری پردازی و سازمان تأمین سیاسی

همچنان دکتر احمد میدریِ پیش از وزارت، بسیار بزرگ‌تر، عمیق‌تر و احتمالا اثرگذارتر است از میدریِ وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۱۸
| |
501 بازدید

این چه

 مهدی محمدی کلاسر_ گاه پیش‌فرض‌هایی که در ذهن می‌پروریم، چنان با واقعیت گره می‌خورند که گویی از پیش مقدر شده‌اند.

آنچه در ابتدا گمان بود، حالا به یقین بدل شده است: مجموعه‌ای که در وزارت کار، از جناب میدری، وزیر محترم، تا محمدرضا یا همان میثم سعیدی در سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و دیگرانی که در این ساختار جای دارند، در هر تصمیم و جایگاهی، در پس ذهنشان حتما سیاست و نگاه سیاسی جاری است، که حالا تئوری‌های پیچیده‌ی عرصه کار نیز روی آن سایه‌ افکنده است. این پیش‌فرض، که روزگاری تنها زمزمه‌ای در گوش بود، اکنون چون آینه‌ای، حقیقت را به رخ می‌کشد.

این‌گونه نیست که انتقادها به وزارت کار تنها از یک سو روانه شود. اصولگرایان، با نگاهی که گاه تند و تیز است، زبان به نکوهش گشوده‌اند و از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان پیشکسوت، که سال‌ها در همین میدان خاک خورده‌اند، پالس‌هایی اساسی از نارضایتی می‌فرستند. این نارضایتی‌ها، نه از سر حسد یا تنگ‌نظری، که از تجربه‌ای دیرین سرچشمه می‌گیرد. آنان که سال‌ها در این حوزه قلم و قدم زده‌اند و عرق ریخته‌اند، می‌بینند که تصمیمات، بیش از آنکه از دل نیازهای واقعی کارگران و لایه‌های فرودست جامعه برخیزد، در هزارتوی سیاست و تئوری‌های انتزاعی گرفتار آمده است. اینجاست که پرسش اساسی رخ می‌نماید: آیا این ساختار، با این رویکرد، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های کهنه‌ی جامعه کارگری و رفاه ایرانیان باشد؟

 

سایه جنگ

بی‌انصافی است اگر نگوییم که سایه‌ی جنگ اخیر، چون بختکی بر همه‌ی امور سایه افکنده است. اقتصاد، که رگ حیات هر جامعه‌ای است، زیر فشار تحریم‌ها و تبعات جنگ، نفسش به شماره افتاده. کارگران، که ستون‌های این سرزمین‌اند، بیش از همه این فشار را حس می‌کنند. تورم، بیکاری، و ناامنی شغلی، چون خوره‌ای به جانشان افتاده است. در چنین شرایطی، انتظار از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، نه فقط مدیریت بحران، که ارائه‌ی راه‌حل‌هایی است که بوی امید بدهد. اما افسوس که از این نهادها، نه در دوران و  در زمانه‌ی پزشکیان، دود سفید امیدی به آسمان برنخاسته است.

 

چرا چنین؟!

چرا چنین است؟ پاسخ را شاید در همان پیش‌فرض اولیه باید جست. تصمیم‌گیران این حوزه، گویی بیش از آنکه به کف کارگاه‌ها و درد کارگران بیندیشند، درگیر بازی‌های سیاسی و تئوری‌های کلان‌اند. تأمین اجتماعی، که باید پناهگاه کارگران باشد، گاه به جای آنکه مرهم زخم‌ها شود، خود به زخمی دیگر بدل می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های کلان این سازمان، همراه با ناکارآمدی در مدیریت منابع، راه را بر اصلاحات اساسی بسته است. آیا می‌توان انتظار داشت که در این ساختار، که سیاست بر نیازهای واقعی چیره شده، تحولی رخ دهد؟

این چه

برای مستدل کردن این نقد، کافی است نگاهی به آمارها بیندازیم. بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال گذشته به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی، که سال‌هاست انباشته شده، توان این سازمان را برای ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان تحلیل برده است. از سوی دیگر، طرح‌های اصلاحی که گاه با هیاهوی بسیار مطرح می‌شوند، اغلب در حد شعار باقی می‌مانند و به اجرا که می‌رسند، یا ناقص‌اند یا در پیچ و خم بروکراسی گم می‌شوند. این ناکارآمدی، نه فقط از منظر اقتصادی، که از منظر اجتماعی نیز هزینه‌های سنگینی به بار آورده است. کارگری که پس از سال‌ها تلاش، به جای آرامش در بازنشستگی، با کابوس بی‌پولی و ناتوانی در تأمین معاش روبه‌روست، چگونه می‌تواند به آینده امیدوار باشد؟

 

نیت استیضاح کنندگان و برآیند کار

در پایان، باید گفت که امید، چون گوهری کمیاب، در این روزگار سخت به دست می‌آید. من کاری با نیت استیضاح کنندگان و برنامه‌های آنها ندارم که قطعاً بخشی از آنها هم صرفاً با نگاه سیاسی پیگیر داستان هستند. اما وزارت کار، تحت مدیریت آقای میدری، گویی در دام نگاه‌های کلی و تئوریک گرفتار آمده است. طرح‌های کلان، هرچند پرطمطراق، از کف جامعه و درد کارگران دور مانده‌اند. سیاست‌های حذف و اضافه یارانه‌بگیران، که باید با دقتی موشکافانه اجرا شود، در سرگردانی و بی‌نظمی غوطه‌ور است؛ گویی برنامه‌ای مدون برای شناسایی نیازمندان واقعی وجود ندارد. بدتر از آن، فقدان نظارت بر اجرای قوانین کار، کارفرمایان را به خودسری واداشته و کارگران را در تنگنای بیشتری فرو برده است. قوانین کار، که باید سپری برای حقوق کارگران باشند، گاه به کاغذهایی بی‌جان بدل شده‌اند که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها گرد فراموشی می‌گیرند. اگر قرار است امیدی باشد، باید از دل نظارت دقیق، اجرای بی‌اغماض قوانین، و توجه به نیازهای واقعی جامعه کارگری برخیزد؛ راهی که جز با عزمی راسخ و نگاهی دور از شعارهای تئوریک میسر نخواهد شد.

دبير اجتماعی تابناک 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد میدری وزارت کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مهدی محمدی کلاسر دبیر اجتماعی تابناک استیضاح وزیر کار کارگران
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر کار ماندنی شد یا رفتنی؟ / اعتراض نمایندگان به جابجایی‌های مشکوک / روزنه‌ای جدید به سوی اصلاح حقوق و دستمزد
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
از قتل روح‌الله تا مرگ کلاته؛ به ما تسلیت نگویید!
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
۲ روش برای پرداخت کالابرگ؛ دستور ویژه پزشکیان؛
چهار وزیر دولت در لیست استیضاح نمایندگان+ فیلم
وزیر کار استیضاح شود، می‌افتد/ نمایندگان دل خوشی از میدری ندارند!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aj4
tabnak.ir/005aj4