نتایج نخستین جلسه مذاکرات حماس

نخستین جلسه مذاکرات میان هیات جنبش حماس و میانجی‌های مصری و قطری در شهر شرم‌الشیخ مصر در حالی پایان یافت که حماس ادامه حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه را مانعی جدی در مسیر توافق بر سر آزادی اسرای صهیونیست دانست.
شبکه الجزیره به نقل از برخی منابع گزارش داد که نخستین جلسه مذاکرات میان هیات جنبش حماس و میانجی‌ها در شهر شرم‌الشیخ مصر با فضای مثبت به پایان رسید.


به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این منابع افزودند که در این جلسه، نقشه راه و مکانیسم‌های دور کنونی مذاکرات مشخص شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، الجزیره با بیان اینکه هیات حماس در این نشست تاکید کرد که ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، مانعی جدی در مسیر توافق بر سر آزادی اسرای اسرائیلی محسوب می‌شود، افزود: این موضوع به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی مذاکرات مطرح شده است.

بر اساس اعلام این شبکه خبری، طرفین درباره مراحل بعدی مذاکرات و سازوکارهای اجرایی آن به توافق‌های اولیه دست یافتند.

طبق گزارش الجزیره، در این نشست «خلیل الحیه» و «زاهر جبارین» دو عضو ارشد هیات حماس حضور داشتند؛ دو چهره‌ای که پیش‌تر از حمله هوایی رژیم صهیونیستی برای ترور در دوحه جان سالم به در بردند.

در ادامه تلاش‌ها برای توقف جنگ در غزه، هیاتی از جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) به ریاست «خلیل الحیه» روز دوشنبه وارد شهر شرم‌الشیخ مصر شد تا در مذاکرات غیرمستقیم با طرف اسرائیلی، با میانجی‌گری مصر و قطر شرکت کند.

هدف این مذاکرات، دستیابی به توافقی برای آتش‌بس، خروج نیروهای اشغالگر و تبادل اسرا عنوان شده است.

منابع مصری اعلام کردند که این گفت وگوها در چارچوب طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برگزار می‌شود. طرح مذکور شامل آتش‌بس، آزادی اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از موافقت تل‌آویو، و آغاز خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه است.

این مذاکرات تحت نظارت اتاق عملیات مرکزی به ریاست «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات مصر در حال پیگیری است.

به گزارش شبکه اخبار قاهره، مصر تلاش دارد که اختلافات فنی دو طرف را کاهش داده و زمینه توافقی جامع را فراهم کند که در نشست پایانی هفته جاری به تصویب نهایی برسد.

طبق اعلام منابع آگاه، حماس آمادگی خود را برای واگذاری اداره غزه به هیاتی از شخصیت‌های مستقل فلسطینی (تکنوکرات ها) اعلام کرده است؛ هیأتی که با توافق گروه‌های فلسطینی و حمایت عربی و اسلامی، مسئولیت اداره امور غزه را بر عهده گیرد.

حماس همچنین تاکید کرده است که آینده غزه و حقوق مردم فلسطین باید صرفا در چارچوبی فلسطینی و جامع مورد بررسی قرار گیرد.

 

