سه طلاق پدر و مادر خواننده پاپ؛ کار به محلل نرسید

امیر مقاره در مصاحبه با امیرحسین قیاسی فاش کرد: «پدر و مادرم سه دفعه از هم جدا شدند یک دفعه اش بخاطر سربازی من جدا شدند، برادر کوچکم حاصل ازدواج دوم پدر و مادرم با یکدیگر بود، دفعه آخر که جدا شده بودند دیگر قانون اجازه برگشت نداد» پدر و مادر این خواننده برای رجوع باید سراغ مُحَلِّل می‌رفتند که ظاهراً از این موضوع صرف نظر کردند. مُحَلِّل به معنای حلال‌کننده، به مردی گفته می‌شود که با زن سه‌طلاقه، ازدواج می‌کند. از نظر فقهاء پس از طلاق سوم، ازدواج دوباره مرد و زن، مشروط به حضور محلل است. بعد از عقد دائم و آمیزش جنسی محلل با زن سه‌طلاقه و در صورت طلاق زن از محلل یا فوت محلل و سپری شدن عده، مردی که زن را سه‌طلاقه کرده، اجازه ازدواج با او را خواهد داشت.