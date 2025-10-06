بیرانوند رکورد ایران در وزنه برداری را شکست

به گزارش تابناک، پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از دهم مهرماه در شهر فورده نروژ آغاز شده است. عبدالله بیرانوند ملی‌پوش دسته ۷۹ کیلوگرم نخستین نماینده ایران بود که به روی تخته مسابقات رفت.

بیرانوند که مدال نقره یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم قهرمانی بزرگسالان آسیا را در کارنامه دارد، موفق شد در حرکت یکضرب سه مهار موفق داشته باشد.

عبدالله بیرانوند ملی‌پوش وزنه‌برداری ایرا بیرانوند در گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم با ۱۵۶ یک ضرب ۱۸۴ دو ضرب و مجموع ۳۴۰ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت. او در یک ضرب توانست یک کیلوگرم رکورد ایران را افزایش دهد.

یک ضرب

حرکت اول: ۱۴۹ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۵۳ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۵۶ کیلوگرم

دو ضرب

1️حرکت اول: ۱۷۶ کیلوگرم

2️حرکت دوم: ۱۸۱ کیلوگرم

3️حرکت سوم: ۱۸۴ کیلوگرم

مجموع: ۳۴۰ کیلوگرم

پولامرد لرستانی تیم ملی وزنه‌برداری در دوضرب نیز عملکرد چشمگیری داشت و در تلاش نخست خود وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را بالای سر برد. انتخاب دوم کادر فنی برای بیرانوند وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی بود که ملی‌پوش کشورمان مشکلی برای مهار آن نداشت.

بیرانوند در تلاش سوم خود پشت وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی قرار گرفت و به راحتی آن را مهار کرد. وی در نهایت با رکورد مهار مجموع ۳۴۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و باید منتظر برگزاری مسابقات گروه A‌ دسته ۷۹ کیلوگرم باشد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است (ساعت مسابقات به وقت ایران است):

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه Aدسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه