En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیرانوند رکورد ایران در وزنه برداری را شکست

ملی‌پوش دسته ۷۹ کیلوگرم ایران با مهار وزنه ۱۵۶ کیلوگرمی در یکضرب، رکورد ایران را در این دسته ارتقا داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۸۶
| |
1067 بازدید
بیرانوند رکورد ایران در وزنه برداری را شکست

به گزارش تابناک، پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از دهم مهرماه در شهر فورده نروژ آغاز شده است. عبدالله بیرانوند ملی‌پوش دسته ۷۹ کیلوگرم نخستین نماینده ایران بود که به روی تخته مسابقات رفت.

بیرانوند که مدال نقره یکضرب دسته ۸۱ کیلوگرم قهرمانی بزرگسالان آسیا را در کارنامه دارد، موفق شد در حرکت یکضرب سه مهار موفق داشته باشد.

عبدالله بیرانوند ملی‌پوش وزنه‌برداری ایرا بیرانوند در گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم با ۱۵۶ یک ضرب ۱۸۴ دو ضرب و مجموع ۳۴۰ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت. او در یک ضرب توانست یک کیلوگرم رکورد ایران را افزایش دهد.

یک ضرب
حرکت اول: ۱۴۹ کیلوگرم 
حرکت دوم: ۱۵۳ کیلوگرم
حرکت سوم: ۱۵۶ کیلوگرم 

دو ضرب
1️حرکت اول: ۱۷۶ کیلوگرم 
2️حرکت دوم: ۱۸۱ کیلوگرم 
3️حرکت سوم: ۱۸۴ کیلوگرم 

مجموع: ۳۴۰ کیلوگرم

پولامرد لرستانی تیم ملی وزنه‌برداری در دوضرب نیز عملکرد چشمگیری داشت و در تلاش نخست خود وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را بالای سر برد. انتخاب دوم کادر فنی برای بیرانوند وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی بود که ملی‌پوش کشورمان مشکلی برای مهار آن نداشت.

بیرانوند در تلاش سوم خود پشت وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی قرار گرفت و به راحتی آن را مهار کرد. وی در نهایت با رکورد مهار مجموع ۳۴۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و باید منتظر برگزاری مسابقات گروه A‌ دسته ۷۹ کیلوگرم باشد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است (ساعت مسابقات به وقت ایران است):

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه Aدسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزنه برداری عبدالله بیرانوند رکوردشکنی مسابقات وزنه برداری خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیست نهایی تیم ملی وزنه‌برداری ایران اعلام شد
وزنه‌برداری ایران در مسیر جهانی و زیر سایه پوست‌اندازی/ آزمون سخت بهداد سلیمی در نروژ
اینفوتابناک/ برنامه ملی‌پوشان ایران روی تخته جهانی
رقابت‌ غول‌ها برای یک طلا
علیرضا یوسفی قوی‌ترین وزنه‌بردار ایران شد
رکوردشکنی دختر وزنه‌بردار ایران در قهرمانی آسیا
ادامه رکوردهای حیرت‌آور غول گرجی در وزنه‌برداری اروپا
گاف بزرگ فدراسیون در حذف ۶ وزنه‌بردار + سند
واکنش رضازاده به شکستن رکوردش توسط غول گرجی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۳ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aiY
tabnak.ir/005aiY