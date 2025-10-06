En
فا
العربیة
کد خبر: ۱۳۳۲۷۸۵
بازدید: ۳

عکس: بازدید کیم جونگ اون از غول دریایی «چو هیون»

رسانه‌های دولتی کره شمالی تصاویری از بازدید کیم جونگ اون، رهبر این کشور، از ناوشکن عظیم «چو هیون» منتشر کردند؛ کشتی‌ای با وزن بیش از ۵ هزار تُن که به گفته مقام‌های نظامی، یکی از قدرتمندترین واحد‌های رزمی نیروی دریایی کره شمالی محسوب می‌شود. کیم در جریان این بازدید تأکید کرد که این ناوشکن برای «تنبیه دشمنان» در صورت هرگونه «اقدام تحریک‌آمیز» طراحی شده و نمادی از پیشرفت صنعتی و توان دفاعی کشورش است. تحلیلگران این اقدام را پیامی آشکار به آمریکا، کره جنوبی و متحدان منطقه‌ای پیونگ‌یانگ می‌دانند؛ نشانه‌ای از تداوم رویکرد تهاجمی کره شمالی در شرایط افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره.

برچسب‌ها:
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناو شکن دریا کره شمالی پیونگ یانگ عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
