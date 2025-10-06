عکس: زندگی در حرکت؛ روایت مردمان کوچنشین بختیاری
در روزگاری که زندگی شهری بسیاری از سنتهای دیرینه را کمرنگ کرده، عشایر بختیاری همچنان با طبیعت در هماهنگی زندگی میکنند. آنان هر سال با آغاز فصل کوچ، مسیرهای سخت و طولانی میان ییلاقهای سردسیر و قشلاقهای گرمسیر را طی میکنند؛ سفری که نه تنها برای دامهایشان حیاتی است، بلکه یادآور پیوند عمیق انسان و طبیعت در دل زاگرس است. عکس: خبرگزاری ایرنا ،مریم آل مومن دهکردی
برچسبها:شهر کرد ایل بختیاری کوچ کوچ نشین عشایر چهار محال و بختیاری عکس مستند
