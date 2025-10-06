ابقا یا اخراج ساپینتو به هفته بعد موکول شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برای بررسی عملکرد ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم جلسه‌ای را برگزار کردند.

دیدار با چادرملو آخرین فرصت ساپینتو به شمار می‌رفت و به همین دلیل جلسه امروز، حکم ابقا یا اخراج این سرمربی پرتغالی را داشت.

با این وجود اعضای هیئت مدیره استقلال در این جلسه به جمع‌بندی در این باره نرسیدند؛ چرا که برخی از اعضا موافق ادامه حضور این مربی و برخی دیگر نیز مخالف مخالف ادامه همکاری بودند.

از این رو قرار شد هیئت مدیره باشگاه استقلال تا پایان هفته جاری یک‌بار دیگر جلسه تشکیل بدهند و به جمع‌بندی برسند.