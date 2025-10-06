مدالی که از ایران پس گرفته شد

به گزارش تابناک، مسابقات فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) در حالی در ریاض به پایان رسید که در بخش انفرادی مردان، محمد میثم روحانی‌نژاد در ابتدا موفق شد به مقام سوم دست یابد و در مراسم اختتامیه همراه با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران روی سکو رفت و مدال برنز به این ورزشکار، اهدا شد.

این در حالی است که پس از پایان مراسم اختتامیه و اهدای مدال به نفرات برتر این دوره از مسابقات، کمیته فنی اقدام به بررسی بخش نهایی انفرادی مردان کرده و با اعلام خطای صورت گرفته از سوی نماینده ایران، نماینده قزاقستان به عنوان نفر سوم این دوره از مسابقات اعلام شد.

به این ترتیب تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش مردان و زنان با کسب مدال طلای تیمی دو نفره فرشید عمارلو و شاهو حسن‌زاده به کار خود در مسابقات فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا، پایان داد.