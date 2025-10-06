En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدالی که از ایران پس گرفته شد

رقابت‌های فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا امروز (دوشنبه) در ریاض در بخش مردان و زنان با کسب مدال طلای تیمی برای ایران پایان یافت.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۶۱
| |
7 بازدید
مدالی که از ایران پس گرفته شد

به گزارش تابناک، مسابقات فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) در حالی در ریاض به پایان رسید که در بخش انفرادی مردان، محمد میثم روحانی‌نژاد در ابتدا موفق شد به مقام سوم دست یابد و در مراسم اختتامیه همراه با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران روی سکو رفت و مدال برنز به این ورزشکار، اهدا شد.

این در حالی است که پس از پایان مراسم اختتامیه و اهدای مدال به نفرات برتر این دوره از مسابقات، کمیته فنی اقدام به بررسی بخش نهایی انفرادی مردان کرده و با اعلام خطای صورت گرفته از سوی نماینده ایران، نماینده قزاقستان به عنوان نفر سوم این دوره از مسابقات اعلام شد.

به این ترتیب تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش مردان و زنان با کسب مدال طلای تیمی دو نفره فرشید عمارلو و شاهو حسن‌زاده به کار خود در مسابقات فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا، پایان داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فیتنس مسابقات قهرمانی ایران مدال طلا خبرفوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعلیق سرپرست فدراسیون بدنسازی توسط فدراسیون جهانی
عرق ریختن درباشگاههای ورزشی با قیمت نجومی
تبریز میزبان انتخابی تیم ملی فیتنس با جوایز دلاری
دلیل واقعی قهرمان نشدن هادی چوپان مشخص شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ai9
tabnak.ir/005ai9