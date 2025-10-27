فیلم صیاد به کارگردانی جواد افشار و نویسندگی حسین تراب نژاد محصول 1403 است. سرگرد علی صیاد شیرازی در دورانی که ارتش در معرض اتهامات و فشار است، با رشادت صحنه جنگ را تغییر می‌دهد و دست به کارهای بزرگی می‌زند که از او سپهبد می‌سازد. علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم، نادر سلیمانی، محمدرضا هدایتی، ایوب آقاخانی، خیام وقار کاشانی، حامد شیخی و رز رضوی در این فیلم مقابل دوربین داوود محمدی بازی کردند. مسعود سخاوت دوست موسیقی متن این اثر را ساخت و خشایار موحدیان و الهه یزدی این اثر تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.