کد خبر:۱۳۳۲۷۵۶
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم ضربه فنی

فیلم ضربه فنی به کارگردانی و نویسندگی غلامرضا رمضانی محصول سال 1397 است. محمد شاگرد درس‌خوان و خوبی است که یکی از شاگردان مدرسه مزاحم او می‌شود. در این میان محمد با یکی از شاگران مدرسه به نام امیر که ورزشکار است آشنا می‌شود و این آشنایی سرنوشت متفاوتی را برای هر سه نفر آن‌ها به دنبال دارد. افشین هاشمی، نسیم ادبی، نازنین احمدی، سیروس همتی، مجید نوروزی، علی ملکیان، سیاوش اسدپور، سپهراد فرزامی و حسین لطفی در این فیلم مقابل دوربین مسعود امینی تیرانی بازی کردند. بهزاد عبدی موسیقی متن این فیلم را ساخت و فرناز روشنایی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران غلامرضا رمضانی افشین هاشمی نسیم ادبی نازنین احمدی سیروس همتی
