فیلم سودابه با نام قبلی بازیچه به نویسندگی و کارگردانی محمد علی سجادی محصول سال 1397 است. مهرداد با سودابه، خواهر دوست و همکارش سیامک، ازدواج میکند و او را به خانه قدیمیشان میبرد تا در کنار مادرش سر کنند که در ادامه با حوادثی روبرو میشود... . آرمان درویش، ساناز سعیدی، رضا مولایی، آناهیتا درگاهی، رضا بابک، رؤیا تیموریان و ستاره اسکندری در این فیلم مقابل دوربین روزبه رایگا بازی کردند. کارن همایونفر موسیقی متن این فیلم را ساخت و محمدعلی سجادی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.