سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم قلب رقه

فیلم قلب رقه به کارگردانی و نویسندگی خیرالله تقیانی‌پور محصول 1402 است. داستان این فیلم یک عاشقانه در دل التهاب را روایت می‌کند. رضا یک ایرانی در بین اعضای گروهک تروریستی داعش است که مسئولیت رسانه این گروه را برعهده دارد. او در پی جست و جو درباره یک ایرانی اسیر توسط داعش، با همسرش که گمان می‌کرد کشته شده است رو به رو می‌شود. شهرام حقیقت‌دوست، شادی مختاری، محیا دهقانی، فرهاد قائمیان، هدایت هاشمی، مصطفی ساسانی، ابوالفضل امیری، محیا دهقانی، عامر علی، محمدرضا شریفی‌نیا و مهدی شیخ عیسی در این فیلم مقابل دوربین داوود محمدی بازی کردند. کارن همایونفر موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی سعدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
