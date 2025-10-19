فیلم علت مرگ نامعلوم به کارگردانی و نویسندگی علی زرنگار محصول 1403 است. هفت مسافر، در جادهای فرعی، پیش از طلوع آفتاب، شهداد را به مقصد کرمان ترک میکنند. در اوایلِ راه متوجه میشوند یکی از مسافران مرده است. اورژانس از فرستادن آمبولانس به خاطر عدمِ تأیید پزشک سر باز میزند. هنوز آفتاب طلوع نکرده است و طبیعتاً یافتنِ پزشک کاری ناشدنی است. به پیشنهادِ یکی از مسافران تصمیم میگیرند که او را به پلیس راه برسانند و آنجا آنچه اتفاق افتاده است را تعریف کنند. اما پیش از آنکه به آنجا برسند یک ترمز زدن خودرو اتفاقات و تعارضاتی را بین شخصیتهای فیلم پیش میکشد که تصمیم آنها را تغییر میدهد. بانیپال شومون، علیرضا ثانیفر، ندا جبرائیلی، علیمحمد رادمنش، زکیه بهبهانی، رضا عموزاد و سهیل باوی در این فیلم مقابل دوربین داود ملکحسینی بازی کردند. عیسی حبیبزاده موسیقی متن این فیلم را ساخت و حمید نجفیراد این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.