واکنش الهام پاوه‌نژاد به کار نکردن برخی بازیگران سینما

الهام پاوه‌نژاد در جدیدترین مصاحبه خود با کیوان کثیریان درباره شایعه کار نکردنش گفت که هرگز اعلام نکرده است قصد دارد کار نکند و تاکید کرد که تصمیمات هنری باید با تفکر و تعقل گرفته شود.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۱۵
3 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ الهام پاوه‌نژاد در جدیدترین مصاحبه خود با کیوان کثیریان درباره شایعه کار نکردنش گفت که هرگز اعلام نکرده است قصد دارد کار نکند و تاکید کرد که تصمیمات هنری باید با تفکر و تعقل گرفته شود.

او توضیح داد: «بهتر است پشت هر کنشی تفکر باشد، چون ما مردم ایران ملتی احساساتی و هیجانی هستیم و فضای مجازی به این هیجانی بودن دامن زده است. هر اتفاقی که می‌افتد فکر می‌کنیم در همان لحظه باید کاری کنیم تا نظر خود را نشان دهیم. همین باعث می‌شود از تعقل و تفکر دور بمانیم. من هرگز نگفتم کار نمی‌کنم و اعتقاد دارم کار کردن با انتخاب درست و در راستای تفکر شخصی، درست است.»

پاوه‌نژاد همچنین اشاره کرد که انتخاب کار نکردن به عنوان اعتراض یا مبارزه را قبول ندارد و معتقد است که «آدم شریف می‌تواند کار‌هایی را انتخاب کند و انجام دهد که با ارزش‌ها و تفکرش همخوانی داشته باشد و احساس نکند با نگاه مردمش عناد دارد.»

کیوان کثیریان نیز در گفت‌و‌گو گفت: «انتخاب کار کردن یا نکردن محترم است، اما ملاک من این است که فرد در چه پروژه‌ای با چه نیتی مشارکت می‌کند و چه حرفی پشت کارش هست.»

پاوه‌نژاد در پایان تصریح کرد که در جریان بحث‌های اخیر، متاسفانه برخی امواج منفی هدایت شده از فضای مجازی باعث شده است که افراد تصور کنند هر نظر او درست و هر مخالفت غلط است.

