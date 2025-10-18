فیلم خاک و مرجان به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و نویسندگی پانته‌آ تاج‌بخش محصول سال 1391 است. یک مرد افغان به نام قادر و خانواده‌اش در گیرودار ناآرامی‌های کابل هستند و زن قادر کشته می‌شود و او که از زندگی در کابل به تنگ آمده همه‌چیز را رها می‌کند و در یکی از شهرهای هم‌مرز با ایران اقامت می‌گزیند. او که به کار قاچاق‌ مشغول است، بعد از چند‌سال کار کردن با یک قاچاق‌بر معروف، موفق به گرفتن دستمزدش نمی‌شود و... . لینا علم، مارینا گلبهاری، رسول ایمان، قادر آریایی، فرزانه نوابی و پانته‌آ تاج‌بخش در این فیلم مقابل دوربین افشین علیزاده بازی کردند. آرمان موسی پور موسیقی متن این فیلم را ساخت و مستانه مهاجر این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.