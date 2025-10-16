فیلم سینمایی ساعت شش صبح به کارگردانی و نویسندگی مهران مدیری و تهیه کنندگی علی اوجی محصول سال 1402 است. دختری قرار است برای ادامه تحصیل به کانادا برود و ساعت 6 صبح پرواز دارد، دوستانش به او زنگ می‌زنند که یک مهمانی برایش گرفته‌اند و او را دعوت کردند و قرار می‌شود بعد از مهمانی او را به فرودگاه ببرند، اما در همین حین، اتفاقات عجیبی رخ می دهد... . مهران مدیری، سمیرا حسن پور، مهرداد صدیقیان، مونا فرجاد، تینو صالحی، سعید زارعی و منصور نصیری در این فیلم مقابل دوربین مسعود سلامی بازی کردند و امیر ادیب پور این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.