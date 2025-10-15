فیلم لاله به کارگردانی و نویسندگی اسدالله نیک‌نژاد معروف به اسی نیک نژاد و به تهیه‌کنندگی پروانه پرتو و تورج منصوری محصول سال 1399 است. لاله صدیق، قهرمان اتومبیل‌رانی ایران در مسیر قهرمانی با چالش‌هایی مواجه می‌شود. سام قریبیان، سارا امیری، نیکی کریمی، میترا حجار، محمد صادقی، امیرعلی دانایی، همایون ارشادی، آزیتا حاجیان، لیلا اوتادی، ماه‌چهره خلیلی، الیزابت امینی، ژوبین رهبر، پیام اینالویی، بهرام حیدی، محمد متوسلانی و ایرج نوذری در این فیلم مقابل دوربین تورج منصوری بازی کردند. احسان بیرقدار موسیقی متن این فیلم را ساخت و حسن ایوبی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از یان فیلم سینمایی را می‌بینید.