En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۶۹۵
بازدید: ۱۲۲۷

عکس: برلینِ امروز؛ موزه‌ای از بقایای جنگ جهانی دوم

با وجود گذشت دهه‌ها، ردپای تخریب‌ها و درگیری‌های شدید در بخش‌های مختلف پایتخت آلمان مشهود است. این نشانه‌ها شامل سوراخ‌های متعدد گلوله بر روی ساختمان‌ها و دیوارهای شهر، بقایای آسیب‌دیده ستون‌های پل‌ها که نشانگر شدت نبردها هستند، و همچنین عناصر بتنی ترمیمی در نمای مکان‌هایی مانند موزه تاریخ طبیعی است که یادآور زخم‌های جنگ هستند. ساختمان تاریخی رایشتاگ نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز نبرد و نماد احیای دموکراسی، همچنان جایگاه ویژه‌ای در روایت این تاریخ دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل پایان جنگ جهانی دوم آلمان برلین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.