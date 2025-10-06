عکس: برلینِ امروز؛ موزه‌ای از بقایای جنگ جهانی دوم

با وجود گذشت دهه‌ها، ردپای تخریب‌ها و درگیری‌های شدید در بخش‌های مختلف پایتخت آلمان مشهود است. این نشانه‌ها شامل سوراخ‌های متعدد گلوله بر روی ساختمان‌ها و دیوارهای شهر، بقایای آسیب‌دیده ستون‌های پل‌ها که نشانگر شدت نبردها هستند، و همچنین عناصر بتنی ترمیمی در نمای مکان‌هایی مانند موزه تاریخ طبیعی است که یادآور زخم‌های جنگ هستند. ساختمان تاریخی رایشتاگ نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز نبرد و نماد احیای دموکراسی، همچنان جایگاه ویژه‌ای در روایت این تاریخ دارد.