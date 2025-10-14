En
لوکیشن‌های سریال پایتخت را ببینید
کد خبر:۱۳۳۲۶۹۴
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم عزیز

فیلم عزیز به کارگردانی مجید توکلی و نویسندگی جمیله دارالشفایی محصول 1403 است. پیرزنی به به نام عزیز با پیشرفت بیماری آلزایمر دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بیماری نه تنها زندگی شخصی او، بلکه روابط او با اعضای خانواده و به ویژه پسرش را تحت تاثیر قرار داده است. آزاده صمدی، روزبه حصاری بهمن صادق حسنی، رضا عباسی، شیرین محسنی، عقیق بلوری و زنده یاد فاطمه محمدی در این فیلم مقابل دوربین محسن حسنی بازی کردند. آریا عظیمی‌نژاد موسیقی متن این فیلم را ساخت و میثم مولایی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران آزاده صمدی روزبه حصاری بهمن صادق حسنی
