فیلم هفت بهار نارنج به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و نویسندگی احمد رفیعزاده محصول سال 1401 است. عشقی پرشور میان طلعت و شمس وجود دارد و در عین حال در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد؛ از جمله ابتلای آقا شمس به فراموشی. علی نصیریان، لادن مستوفی، فرهاد آئیش، هومن حاجیعبداللهی، سارا رسول زاده، فرجالله گلسفیدی، آرشا گلسفیدی و باران سلطانیمقدم در این فیلم مقابل دوربین فرشاد گلسفیدی بازی کردند. مهرداد اسماعیل پور و پیام آزادی موسیقی متن این اثر را ساختند و بابک قائم این فیلم را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.