اعلام برندگان نوبل پزشکی سال ۲۰۲۵

نوبل پزشکی امسال به ۳ پژوهشگر تعلق گرفت که راز چگونگی کنترل سیستم ایمنی بدن را فاش کردند.
اعلام برندگان نوبل پزشکی سال ۲۰۲۵

نوبل پزشکی ۲۰۲۵ به سه دانشمند در زمینه تنظیم سیستم ایمنی بدن رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آکادمی نوبل در مؤسسه کارولینسکا سوئد، جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال ۲۰۲۵ را به سه پژوهشگر برجسته از ژاپن و آمریکا اهدا کرد. ماری‌ای. برانکو، فرد رمزدل و شیمون ساکاگوچی به پاس کشف‌های بنیادین خود درباره «تحمل ایمنی محیطی» که از حمله سیستم ایمنی به اندام‌های بدن جلوگیری می‌کند، برنده این جایزه شدند. این سه دانشمند به دلیل کشف سازوکار‌های تنظیمی سیستم ایمنی بدن و نقش کلیدی آن در حفظ تعادل ایمنی و جلوگیری از حمله خودایمنی، شایسته دریافت نوبل پزشکی ۲۰۲۵ شناخته شدند. بر اساس اعلام کمیته نوبل، پژوهش‌های آنان نشان داده است که سیستم ایمنی برای عملکرد سالم نیازمند نوعی ترمز داخلی است؛ در غیر این صورت، سلول‌های ایمنی ممکن است به اشتباه اندام‌ها و بافت‌های بدن را به‌عنوان عوامل بیگانه شناسایی کرده و به آنها حمله کنند. کشف این سازوکار که با عنوان «تحمل ایمنی محیطی» (Peripheral Immune Tolerance) شناخته می‌شود، زمینه‌ساز پیشرفت‌های مهمی در درک بیماری‌های خودایمنی مانند دیابت نوع یک،‌ام‌اس و لوپوس و همچنین توسعه روش‌های درمانی جدید برای پیوند عضو و سرطان بوده است

سال قبل دو دانشمند آمریکایی، به نام‌های ویکتور آمبروس و گری روکون، جایزه نوبل پزشکی را به دلیل کشف microRNA و بررسی نقش حیاتی آن در چگونگی رشد و زندگی ارگانیسم‌های چندسلولی به دست آورده بودند.

