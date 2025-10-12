فیلم شبگرد به کارگردانی فرزاد موتمن و نویسندگی امیرحسین دواتگر محصول سال 1400 است. مرد جوانی در یک جاده فرعی با ماشینش با سگ ولگردی تصادف می‌کند و این توقف موجب می‌شود پلیس گشت شب به او مشکوک شود و ماشین را تفتیش کند و در صندوق عقب ماشین چیزی پیدا می‌کند که سرنوشت افرادی را تغییر می‌دهد. امیر آقایی، احسان امانی، روشنک گرامی، یاسر جعفری، مهشید افشارزاده و امیرحسین فتحی در این فیلم مقابل دوربین سعید براتی بازی کردند. بابک میرزاخانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و سهراب خسروی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.