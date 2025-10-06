خرج کردن امام رضا روی آنتن جنجال آفرین شد

ویدیویی از کارشناس صداوسیما وایرال شده که می‌گوید: «اگر نان دانه‌ای صد میلیارد شود، اگر دلار آنقدر گران شود که با کل پولای دنیا هم نشه یه دونه ازش خرید، اگه فکر کنی رِزقت کم و سفرت کوچیک تر شده یعنی قدرت امام رضا رو نفهمیدی.» این حرف‌های کارشناس صداوسیما در فضای مجازی حسابی جنجال به پا کرد. برخی کاربران در فضای مجازی به این نوع استدلال روی آنتن صداوسیمای جلیلی اعتراض کرده‌اند و گفته این گونه خرج کردن روزمره ائمه در این شرایط بحرانی اقتصادی، فقط ضربه به اعتقادات مردم است. یکی از مخاطبان نوشته بود اگر حتی یک فرد مومن با شنیدن این حرف‌ها و در نهایت عدم تامین حداقل مالی‌اش در تدین‌اش خللی به وجود آید، مسئولش صداوسیماست.