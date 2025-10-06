به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در مجموعه مصاحبه‌هایی با عنوان مدیران شجاع به سراغ مدیران باسابقه و باتجربه رفته و از آنها خواسته است از بخش‌های کمتر شنیده‌شده دوران مدیریتی خود صحبت کنند؛ موضوعی که کمتر به طور آشکار مطرح شده، اشتباهات و چالش‌هایی است که در مسیر مدیریت تجربه کرده‌اند. هدف این است که ضمن بررسی موفقیت‌ها، به واقعیت‌های پشت پرده مدیریت هم نگاه کنیم و ببینیم چگونه این مدیران شجاع، با پذیرش خطا‌های خود، درس گرفتند و مسیر پیشرفت را ادامه دادند. انتظار می‌رود با این کار فضایی برای گفت‌وگوی صادقانه و آموزنده فراهم شود تا هم مدیران جوان‌تر انگیزه بگیرند و هم مخاطبان به درک عمیق‌تری از ماهیت مدیریت رسیدن پیدا کنند.

محمود واعظی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران مدیریت خود مرتکب اشتباهی شده است؟ بیان کرد: واقعیت این است که شخص مدیر در هر سطحی، هنگامی که با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شود، ناگزیر است در مورد آن مسئله در سازمان خود تصمیم‌گیری نماید. مدیر نمی‌تواند موضوعی را بلاتکلیف رها سازد. یکی از هنر‌های مدیریت این است که مدیر بتواند در زمان مناسب، تصمیم درست اتخاذ کند.

هر چقدر یک مدیر مشورت پذیر باشد کیفیت تصمیم گیری بالاتر می‌رود

وی اظهار کرد: تجربه سال‌های طولانی مدیریت به من نشان داد که هر چه فرد تصمیم گیر، مشورت پذیرتر و اهل خرد جمعی باشد و در عین حال و به شکل مضاعف تخصص لازم را در حوزه کاری خود داشته باشد، کیفیت تصمیم‌گیری او ارتقاء یافته و احتمال اتخاذ تصمیم صحیح بالاتر است. از همین رو باید اذعان کنم که در طول چهل سال گذشته، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، یعنی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، به دلیل جوانی و کم‌تجربگی برخی تصمیمات اشتباه گرفته‌ام، اما بعدها، با بررسی پیامد‌های آن تصمیمات، به این نتیجه رسیدم که اگر در آن زمان از تجربه کسانی که پیش‌تر در همان عرصه‌ها مسئولیت داشتند بهره می‌گرفتم، تصمیمات پخته‌تر و کامل‌تری اتخاذ می‌شد و در اجرا نیز موفق‌تر می‌بودیم.

مدیری وجود ندارد که بی‌اشتباه باشد

قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: هیچ مدیری نمی‌تواند ادعا کند که در فرآیند روزانه تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان خود، مرتکب خطا نشده است. هیچ مدیری وجود ندارد که در طول خدمت خود همواره بی‌اشتباه باشد، اما بهترین شیوه این است که فردی که مسئولیت می‌پذیرد، در حوزه مربوطه صاحب تخصص باشد. نباید فرد مدیر وارد عرصه‌ای شود که نسبت به ابعاد فنی آن بیگانه است. تخصص و تجربه، به همراه مشورت با اهل فن، از ارکان اساسی مدیریت موفق هستند

نقد نخبگان نقش تعیین کننده‌ای در اصلاح تصمیمات دارد

وی تاکید کرد: مشورت میراث ارزشمند مدیریت اسلامی و ایرانی است. مدیری که خود را بی‌نیاز از مشورت بداند، در حقیقت خود را در معرض خطا قرار داده است. افزون بر این، بازخورد مردم و نقد نخبگان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح تصمیمات گذشته داشته و همین مشارکت اجتماعی است که مدیریت را در مسیر درست هدایت می‌کند.

واعظی با تاکید بر اهمیت جامع‌نگری در تصمیم‌گیری، خاطرنشان کرد: یکی از اصول مهم مدیریت آن است که مدیر پیش از اتخاذ هر تصمیمی، همه ابعاد و آثار آن را در حوزه‌های دیگر و در بلندمدت ارزیابی کند. گاه تصمیمی در ظاهر یک مسئله خاص را حل می‌کند، اما به موازات آن مشکلات متعددی در عرصه‌های دیگر به‌وجود می‌آورد؛ چنین تصمیمی، تصمیم درست و همه جانبه گرانه محسوب نمی‌شود. پیامد خطای مدیری که تصمیم اشتباه می‌گیرد، فارغ از سطح مسئولیت، تحمیل هزینه به شبکه ذی نفعان و در نهایت مردم است.

یک مدیر در برابر میلیون‌ها شهروند مسئول است

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم، تصریح کرد: فرد مدیر باید بداند که در برابر میلیون‌ها شهروند که با تلاش و پرداخت مالیات، چرخه کشور را می‌چرخانند، مسئول است. مدیریت صرفا یک جایگاه اداری نیست، بلکه نوعی امانتداری در برابر نسل امروز و فردا به شمار می‌رود. مدیر باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیرد که سطح رفاه عمومی ارتقاء یابد و آثار مثبت تصمیمات او در زندگی مردم ملموس باشد. تصمیم‌گیری درست نه تنها باید مشکلات جاری را برطرف کند، بلکه باید آینده را نیز بیشتر ببیند و برای نسل‌های بعدی دستاوردی پایدار بر جای بگذارد.