زن اسرائیلی که پشت رضا پهلوی است، کیست؟

تحقیق روزنامه‌های عبری نشان می‌دهد شبکه‌ای سازمان‌یافته و فارسی‌زبان که در اسرائیل مستقر است و از طریق منابع غیرمستقیم عمومی پشتیبانی مالی می‌شود، کارزاری دیجیتال برای تقویت تصویر عمومی رضا پهلوی و برجسته‌سازی ایده بازگرداندن سلطنت در ایران به‌پیش برده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، این شبکه با استفاده از حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مانند ایکس و اینستاگرام و به‌کارگیری ابزار‌های هوش مصنوعی برای تولید و توزیع پیام، محتوایی هماهنگ منتشر کرده و هم‌زمان پست‌ها و مواضع گیلا گملیئل، وزیر عضو حزب لیکود و از شیفتگان پهلوی را نیز تقویت کرده است. اما گیلا گملیئل کیست و چگونه سعی دارد تصویر رضا پهلوی را در ایران تغییر دهد؟

بهار ۲۰۲۳، در یک نشست خبری پرهیاهو، گیلا گملیئل، وزیر تندروی حزب لیکود، دست رضا پهلوی را می‌فشارد. پهلوی با لبخندی مطمئن می‌گوید: «مردم ایران و اسرائیل، دوستان باستانی‌اند.» گملیئل، با چشمانی پر از اطمینان، اضافه می‌کند: «او نماینده واقعی ایران است!» این لحظه، نه فقط یک دیدار دیپلماتیک، بلکه جرقه‌ای برای جنجال‌های بعدی بود. دو سال بعد از آن روز، یعنی همین چند روز پیش، هاآرتص فاش می‌کند که پشت این «دوستی»، شبکه‌ای پنهان از حساب‌های جعلی، ویدئو‌های دیپ‌فیک و کمپین‌های AI نهفته که هزینه‌اش از بودجه عمومی اسرائیل می‌آید.

گیلا گملیئل، زنی که از کوچه‌های مهاجرنشین گدرا برخاسته، حالا در مرکز طوفان سایبری خاورمیانه ایستاده است. اما او کیست؟ یک فمینیست محافظه‌کار، یک استراتژیست اطلاعاتی، یا فقط مهره‌ای در شطرنج نتانیاهو؟

از گدار به کاخ!

گیلا گملیئل در ۲۴ فوریه ۱۹۷۴، در گدرا (شهری کوچک و پر از مهاجران یهودی یمنی و لیبیایی) متولد شد. کوچک‌ترین فرزند خانواده‌ای با پنج برادر، در محیطی متوسط و پرتلاطم بزرگ شد. پدرش، یوسف، از یمن آمده بود؛ مادری از طرابلس لیبی، که داستان‌های تبعید و بقا را برایش زمزمه می‌کرد. این ریشه‌های مهاجرتی، بعد‌ها به سوخت موتور سیاسی‌اش تبدیل شد. گیلا، دختری که در کودکی با آزار‌های جنسی در ارتش اسرائیل رو‌به‌رو شد، بعد‌ها اعلام کرد «بزرگ‌ترین معضل جامعه ما، خشونت جنسی است». خدمت سربازی‌اش در ستاد تحقیقاتی نیروی هوایی، نه فقط یک وظیفه، بلکه بستری برای رسیدن به قدرت بود: از ستوانی به ریاست اتحادیه دانشجویان دانشگاه بن‌گوریون، و سپس اولین زن رئیس اتحادیه ملی دانشجویان اسرائیل.

بی‌بی کثیف!

تحصیلاتش (چهار مدرک از تاریخ خاورمیانه تا حقوق) او را به فلسفه و سیاست گره زد. در ۲۰۰۳، در زمان دانشجویی به اتهام سوءاستفاده مالی و باج‌خواهی از مخالفان متهم شد. پلیس تحقیق کرد، اما پرونده مختومه شد. منتقدان می‌گویند این، اولین نشانه از تاکتیک‌های «لیکودی» او بود (جایی که وفاداری به قدرت، مرز‌های اخلاقی را محو می‌کند.) در ۲۰۰۳، به کنست راه یافت و از آن زمان، بیش از دو دهه در پارلمان اسرائیل ماند. از معاونت وزیر کشاورزی (۲۰۰۵) تا وزارت برابری اجتماعی (۲۰۱۵) – اولین وزیر در این سمت. پروژه «اسرائیل دیجیتال»، که خدمات دولتی را با استارت‌آپ‌های تل‌آویوی پیوند زد، از جمله فعالیت‌هایش است. او نتانیاهو را «رهبر ابدی» خوانده است.

کشتار برای بقای اسرائیل

با حضورش در وزارت اطلاعات (۲۰۲۳) به عنوان وزیر، کابینه امنیتی‌اش را با تمرکز بر «تهدید ایران» تشکیل داد. پیشنهاد «مهاجرت انسانی» فلسطینیان غزه به کنگو، جنجالی‌ترین ایده‌اش بود. حامیانش، او را استراتژیستی می‌دانند که مرز‌های اخلاقی را برای بقای اسرائیل جابه‌جا می‌کند! حالا، در وزارت نوآوری، علم و فناوری (از ۲۰۲۴)، با تحریم‌های آکادمیک اروپا پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌جنگد. ماهواره‌های دانشجویی به فضا می‌فرستد و همکاری‌های بین‌المللی را ترویج می‌دهد.

راز رابطه پهلوی و اسرائیل

هاآرتص به تازگی فاش کرده که پست‌هایش در شبکه ایکس (با ۵۳ هزار دنبال‌کننده) توسط شبکه‌ای فارسی‌زبان در اسرائیل تقویت می‌شد. حساب‌های جعلی، ویدئو‌های AI از نتانیاهو و رضا پهلوی در «تهران»! همه اینها با بودجه غیرمستقیم دولتی. این فعالیت‌ها کم نبود از دیپ‌فیک‌های مسئولان ایران تا خبر‌های جعلی از بی‌بی‌سی فارسی. گیلا، حامی اصلی رضا پهلوی، حالا در همان اسرائیل متهم به «جعل سایبری» است.

هشتگ به جای موشک

منتقدانش (از چپ‌گرایان اسرائیلی تا متوهمان سلطنتی ایران) او را «ابزار اطلاعاتی» می‌خوانند. رازی زیمت، پژوهشگر امنیت ملی تل‌آویو، هشدار می‌دهد: «همسویی علنی با پهلوی، روایت تهران را تقویت می‌کند، اینکه اسرائیل می‌خواهد شاه را برگرداند.» حامیان؟

گیلا گملیئل بیش از آنکه یک سیاستمدار باشد آینه‌ای از تناقض‌های اسرائیل است. در ۵۱ سالگی، با مواضع ضدایرانی‌اش، او را می‌توان معمار «جنگ نرم» علیه تهران دانست. جایی که توییت‌ها مهم‌تر از موشک‌ها هستند. آینده‌اش؟ با وجود حضور نتانیاهو در قدرت، صعود او ادامه دارد!