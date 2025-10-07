En
اختصاصی تابناک؛

رونمایی از بزرگ‌ترین ارز بگیران دولتی/ شرکت پیشتیبانی امور دام چقدر ارز دولتی گرفت؟

شرکت پیشتیبانی امور دام یکی از شرکت‌هایی دولتی است که نقش کلیدی در تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت، مرغ و سایر فرآورده‌های دامی دارد که امسال رقمی نزدیک به ۴ هزار و ۷۶۶ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان ارز (با نرخ بازار آزاد) دریافت کرده است که بیش از همیشه عملکرد این شرکت را زیرسوال می‌برد.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۵۷
| |
4535 بازدید
|
۱۵

رونمایی از بزرگ‌ترین ارز بگیران دولتی/ «آقای ج» با این همه دلار چه کردید؟

در فهرست بیشترین دریافت کنندگان ارز دولتی نام شرکت دولتی پشتیبانی امور دام دیده می‌شود با وجود دریافت ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار دولتی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) وتاکید پرویز جعفری سرپرست جدید این شرکت مبنی بر «مطلوب بودن ذخایر» و« فراوانی کالا‌های اساسی» و عدم وجود نگرانی، اما واقعیت بازار خلاف این ادعا‌ها را نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی درسال ۱۴۰۴، شرکت پشتیبانی امور دام که یک نهاد تخصصی با وظیفه کلیدی تنظیم بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی است که با ۴۲ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار در ردیف ۲۷ این جدول قرار دارد و با  حساب سرانگشتی با نرخ دلار بازار آزاد ( اگر کف قیمت دلار را ۱۱۲ هزار و ۶۰۰ هزارتومان درنظر بگیریم) این شرکت ، رقمی نزدیک به ۴ هزار و ۷۶۶ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان دریافت کرده است که البته ارزش تخصیصی این ارز از دید دولت ( با ارز ترجیحی) ، حدود ۱۷۷ میلیارد تومان است.

چندی پیش پرویز جعفری سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام درگفتگو با تجارت نیوز،  دراظهاراتی عجیب بر «مطلوب بودن میزان ذخایر» و «فراوانی کالا‌های اساسی» تاکید داشت؛ درحالیکه واقعیت بازار خلاف گفته های او را نشان می دهد؛ چرا که در مقاطعی که او مدعی شده بود که ذخایر کافی است و این شرکت برای تنظیم بازار وارد عمل شده است، شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم ؛ برای مثال قیمت مرغ درحالی به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است که نرخ مصوب توزیع مرغ منجمد توسط این شرکت ۸۶ تا ۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

اگر ذخایر غذایی وجود دارد چرا این میزان نوسان قیمت؟

دراین میان ، برخی نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان نیز نسبت به نابسامانی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (مانند ذرت و جو) و افزایش قیمت آنها،  جزء وظایف اصلی شرکت پشتیبانی امور دام است پیش‌تر گلایه‌های جدی به این شرکت داشته اند و سوال این است که اگر واقعاً ذخایر راهبردی به میزان کافی و فراتر از تکلیف قانونی تأمین شده است چرا نوسانات قیمت در بازار تا این حد شدید بوده و بخش بزرگی از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند؟

نهاده های ارزان قیمت دولتی به تولیدکنندگان و مردم نرسید

ازسویی دیگر، شرکت پشتیبانی امور دام یکی از نهاد‌های اصلی دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی (مانند ذرت، سویا و جو) و همچنین گوشت قرمز و مرغ برای تنظیم بازار است ؛ بنابراین دریافت این حجم بالای ارز با هدف تضمین امنیت غذایی و کاهش قیمت تمام‌شده تولید، کدام اثربخشی را در جلوگیری از گرانی داشته است؟ یا اینکه چرا نهاده‌های ارزان‌قیمت دولتی به اندازه کافی به دست تولیدکننده نهایی نرسیده یا تأثیر لازم را در کنترل قیمت مصرف‌کننده نداشته است؟

گذشته از آن نیز تشکیل کارگروه امنیت غذایی (اعضای کابینه آن شامل وزیر جهاد کشاورزی، اقتصاد، صمت کشور، و رؤسای سازمان‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است) با هدف مقابله افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی، بی‌ثباتی اقتصادی و مهار قیمت‌ها تشکیل شده است که این خود دلیل دیگری است که ادعا‌های پرویز جعفری مبنی بر وفور کالا و نبود نگرانی بابت این مساله را عملا زیرسوال می‌برد. 

 رونمایی از بزرگ‌ترین ارز بگیران دولتی/ «آقای ج» با این همه دلار چه کردید؟ / نهاده‌های ارزان قیمت دولتی به مردم نرسید

شرکت پشتیبانی امور دام پرویز جعفری وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی دلارهای شرکت پشتیبانی امور دام
گزارش خطا
توضیح وزیر جهاد درباره ذخایر استراتژیک غذایی/ تا ۲ ماه دیگر ذخایر غذایی تمام می شود؟ + فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
9
پاسخ
خدایا کمک
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
20
پاسخ
مردم را به دو صورت سرگرم کرده اند دسته اول که سرپرستان خانواده هستند درگیر گوشت و مرغ تخم مرغ دسته دوم نسل z در گیر حجاب موتور سواری بانوان قهوه پارتی تتلو مصاحبه های علی ضیا و رشید پور و عشق ابدی و زن روز
ناشناس
|
France
|
۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
14
پاسخ
خب شد معنی استفاده از کارشناسان و سپردن کار به متخصصان رو در دولت آقای پزشکیان فهمیدیم
با 51 سال سن به جرات میتونم بگم دولت ایشون غیرپاسخگوترین ، بی برنامه ترین و آشفته ترین دولتی هست که در عمرم دیدم. دولتی که حتی از حرف درمانی هم عاجزه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
در این که دولت آقای پزشکیان بی برنامه است شکی نیست ولی این تخصیص ارز مربوط به دولت پزشکیان نیست و از دولت 13 بوده منظورم اقای رییسی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
8
پاسخ
دلالان دلار و ارز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
7
پاسخ
كاش من هم اختلاسگر بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
13
پاسخ
راجع به مدلل هم بنویسید در لیست معرفی شده دو شرکت مدلل نیز دیده می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
12
پاسخ
قابل توجه نمایندگانی که با مهر قرمز پای ورقه استیضاح وزیر کار انگشت زده بودند، اگر به فکر معیشت مردم هستید جلوی این دزدی های واضح و آشکار که ارنباط مستقیم با معیشت مردم دارد را بگیرید.والله مردم از این همه نمایش مضحک خسته شدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
12
پاسخ
خب اینهائی که ارز گرفتند درصد سهم رئیس بانک مرکزی و بقیه مسئولان مرتبط در این مورد را می دهند و چند نو کالای بنجل برنجهای آلوده هندی و گوشت درجه چندم وارد و بقیمت دلار آزاد می فروشند به مردم.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
8
پاسخ
چه همه مدلل تو جدول داریم. از اینها هم گزارشی تهیه کن تابناک. پشتیبانی امور دام که دولتیه . از مدلل ها گزارش بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
8
پاسخ
جیم چ ح خ دال ذال ر ز سین شین صاد ضاد و ...
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
