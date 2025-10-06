به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: اساس کار ما در رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این بود که مردم غیر از سختیای که در جنگ داشتند، دیگر نباید سختی بکشند؛ و از همان ایام دنبال اسکان آسیبدیدگان بودیم.
۴۹۴ خانواده در هتلها اسکان داشتند که اکنون این تعداد به ۴۷ خانواده کاهش یافته است.
در بخش آسیبهای جزئی، همه واحدها تکمیل شده است. ۶۹ واحد نیازمند مقاومسازی هستند که تعیین تکلیف شدهاند.
بیش از ۹۳ درصد از ۶۶۰ واحد که نیازمند تخریب نوسازی هستند، تعیین تکلیف شده است. ما در حوزه شهرداری، وظایفمان را انجام دادهایم.