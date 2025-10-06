نخستین نشست فدراسیون و انجمنهای کاندیدای اعزام به ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ (اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در محل کمیته برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ آرش فرهادیان سرپرست کاروان اعزامی به این بازهای اعلام داشت: این نشستها بطور اختصاصی با مسئولین هر رشته با حضوردکترمهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به ناگویا، محمد رضا محزون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و مدیران کمیته ملی المپیک برگزار و به بررسی وضعیت رشتههای مختلف پرداخته شد.
وی افزود:البته ما در ۱۲ رشته ثبت نام اولیه را انجام دادهایم ولی تا آذرماه امسال که کمیته برگزار کننده بازیها معین کرده تعداد رشته و نفرات اعزامی نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد:بر اساس دادههای مرکز نظارت کمیته و همچنین صحبتهای خود مسئولین فدراسیونهای دعوت شده شرایطشان مورد بررسی قرار گرفت و بغیر از یک یا دو رشته که خود مسئولین آن و کارشناسی مرکز نظارت شانسی برای کسب مدال نداشتند، دیگر رشتهها شرایط اولیه شان برای حضور در این بازیها مهیا شد.
فرهادیان تصریح کرد:در واقع برخی رشتهها حضورشان در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا قطعی شده ولی برخی رشتهها نیز اگر چه ثبت نام اولیه صورت گرفته است ولی حضورشان منوط به کسب نتایج مطلوب در رقابتهای پیش رو تا آذرماه دارد که اگر بتوانند در رقابتهایی که دارند بر روی سکو بروند، پس از کارشناسی نهایی برای شرکت در بازیهای ساحلی تصمیم گیری نهایی صورت خواهد گرفت چرا که هدف ما اعزام رشتههایی است که بتوانند بر روی سکو بروند.
در این نشستها رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، عاطفه اسلامیان (مدیر بین الملل)، مرتضی ضرابی (مدیر پشتیبانی و تدارکات)، حمید سلامی (مدیر تشریفات) و محمود عبدالهی (مدیر روابط عمومی) نیز حضور داشتند.