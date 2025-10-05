En
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۵۸۳
بازدید: ۷۳۵

عکس: گارد سوئیسی؛ محافظان وفادار پاپ

گارد سوئیسی واتیکان با یونیفرم رنگارنگ و نظم دقیق خود، همچنان نقش نمادین و امنیتی خود را در قلب واتیکان حفظ کرده است. این تصاویر، ترکیبی از سنت چندصدساله و مسئولیت روزمره محافظت از پاپ را به نمایش می‌گذارند. اعضای گارد، که همگی تحت آموزش‌های نظامی ویژه هستند، نه تنها در مراسم مذهبی بلکه در امنیت روزمره واتیکان نیز حضوری فعال دارند و هر حرکت آن‌ها نشان‌دهنده هماهنگی و دقت بالای این نیروی ویژه است.

برچسب‌ها:
پاپ واتیکان محافظان عکس بین الملل گارد سوئیسی واتیکان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
