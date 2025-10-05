عکس:بازگشت ستاره‌های گمنام به آسمان وطن

پیکر‌های ۴۴ شهید دفاع مقدس که در مناطق عملیاتی جنوب عراق تفحص شده بودند، امروز ۱۳ مهرماه از طریق مرز شلمچه به کشور بازگشتند. این شهدای گمنام که سال‌ها در خاک دشمن مدفون بودند، با شناسایی و تفحص مجدد به وطن بازگشته‌اند تا بار دیگر یاد و خاطره فداکاری‌هایشان زنده شود. مراسم استقبال رسمی با حضور خانواده‌ها، مقامات نظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد و لحظاتی پر از شور، احترام و احساسات عمیق انسانی رقم خورد. بازگشت این پیکر‌های مطهر نه تنها یادآور رشادت و ایثار شهداست، بلکه پیام صبر، مقاومت و وفاداری به ارزش‌های دفاع مقدس را برای نسل‌های امروز و آینده منتقل می‌کند.