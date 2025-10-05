نامه نمایندگان به ظفرقندی درباره قانون جوانی جمعیت

در نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی از تغییر ریل این وزارتخانه در موضوع جوانی جمعیت، نسبت به پرهیز از نگاه سیاست‌زده به مسئله جمعیت تذکر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ۱۸۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تغییر ریل این وزارتخانه در بحث جوانی جمعیت به استناد برخی شواهد و اسناد ابراز نگرانی کردند و ضمن اینکه نکاتی را به وی متذکر شدند، پرهیز از نگاه سیاست‌زده به مسئله بحران جمعیت را یک ضرورت حیاتی دانستند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

همان‌طور که استحضار دارید؛ رهبر معظم انقلاب مورخ ششم شهریور سال گذشته در نخستین دیدار با اعضای هیئت دولت، از شخص شما پیگیری مسئله جمعیت را خواستار شدند. در این مدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خصوص مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس آن دستگاه عملکرد خوبی داشته است؛ اما بر اساس برخی از اسناد و شواهد نگران‌کننده، به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال تغییر ریل در این موضوع حیاتی می‌باشد. از این رو ما نمایندگان مجلس تصمیم گرفتیم که نکاتی را به شما متذکر شویم.

۱. سیطره هنجار دو فرزندی و پدیده همگرایی باروری در کشور سبب شده است که مردم ایران با فرهنگ و قومیت‌های مختلف، اعم از فقیر و غنی، شهری و روستایی، به فرزندآوری اندک اکتفا کنند؛ مسئله‌ای که جمعیت ایران را شتابان به مرز‌های سال‌خوردگی نزدیک می‌کند. طبق نظر کارشناسان، تنها راه حل دردسترس برای پیشگیری از سالخوردگی جمعیت، افزایش فرزندآوری خانواده‌ها و عدم اکتفای ایشان به یکی-دو فرزند است. براساس گزارش‌های علمی معتبر، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توانسته «فرزندآوری بیش از دو تا» که سال‌ها با انگ اجتماعی همراه بود، را افزایش دهد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میانگین موالید مرتبه سوم، ۹ درصد بیشتر از از سال ۱۴۰۰ بوده و این میزان برای موالید رتبه چهارم ۲۸ درصد و برای موالید رتبه پنجم و بیشتر، ۵۱ درصد رشد داشته است.

۲. لازم است که ما مسئولین، برای جوان نگاه داشتن ایران، نهایت اهتمام خویش را به کار ببندیم و به جمعیت به عنوان مسئله‌ای ملی بنگریم؛ زیرا یک ایران سالخورده، در هیچ شرایط و تحت مدیریت هیچ نگرشی، به پیشرفت و توسعه مطلوب نخواهد رسید. از این رو پرهیز از نگاه سیاست‌زده به مسئله بحران جمعیت، یک ضرورت حیاتی می‌باشد.

۳. متاسفانه اخیراً برخی از مدیران تحت امر شما گفته‌اند که موضوع جمعیت ربطی به وزارت بهداشت ندارد و ما صرفاً مسئول سلامت جمعیت هستیم! آیا این افراد نمی‌دانند مؤثرترین دستگاهی که برنامه تحدید نسل را در ایران پیگیری کرد و به ثمر رساند، وزارت بهداشت بود؟! آیا شعار‌هایی که وزارت بهداشت مروج آن بود، مانند «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» و «دو بچه کافیست» ربطی به سلامت داشتند؟! در حالی که بیشتر از نیمی از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به وزارت بهداشت است، آیا این مسئولین بنا دارند از اجرای قانون استنکاف کنند و مقابل امر ولی فقیه بایستند؟! توصیه جدی ما به شما این است که در عزل و نصب‌ها، باورمندی به موضوع جمعیت را ملاک و نصب العین قرار دهید، زیرا عملکرد مسئولانی که دلسوز آینده کشور نیستند، به حساب حضرت‌عالی نوشته خواهد شد.

۴. متاسفانه برخی از مسئولین به ظاهر موجه که سابقه فعالیت گسترده را در برنامه تحدید نسل ایرانیان دارند، با انتساب خویش به رهبر معظم انقلاب و از طریق بیانات غیرواقعی، به دنبال انحراف برنامه‌های وزارت بهداشت هستند. متذکر می‌شود که رهبری معظم انقلاب در سخنان خود به کرّات و صراحتاً نظراتشان را پیرامون جوانی جمعیت بیان کرده‌اند و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را «حیاتی»، «اساسی»، «راهبردی» و «حسنه ماندگار» خوانده‌اند و خواستار فرهنگ‌سازی در نظام بهداشتی شده‌اند و خواستار فرهنگ سازی در نظام بهداشتی شده‌اند؛ از این رو توقع می‌رود که عمل به تمام بخش‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خصوص مواد ۴۶ تا ۵۶، سرلوحه فعالیت‌های وزارت بهداشت قرار گیرد. بدین منظور لازم است که افرادی باورمند و کارآمد در جایگاه‌های مرتبط با جمعیت و مدیریت شبکه قرار گیرند.

از شما درخواست می‌شود که ظرف یک ماه آینده گزارش عملکرد وزارت متبوعه، پیرامون عمل به قانون را در صحن مجلس ارائه دهید.

۵. با توجه به حساسیت نهاد‌های امنیتی کشور، لازم است که وزارت بهداشت در ارتباط با آژانس‌های سازمان ملل که در موضوع جمعیت و مسائل پیرامون آن فعال هستند.

جانب احتیاط را رعایت کرده و به قانون و مصوبات ستاد ملی جمعیت عمل نماید. همچنین لازم است که در طرح «تکامل سال‌های اول کودکی» که به اذعان رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی منجر به کاهش رشد موالید می‌شود، پیش از هرگونه ابلاغ و اجرا، طرح بومی جدیدی در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور تهیه شود. ابلاغ این موضوع به معاونت‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مزید امتنان خواهد بود.

۶. آقای ظفرقندی! در پایان، ضمن تشکر از زحمات و خدمات دکتر صابر جباری، رئیس پیشین مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارتخانه دلسوزانه انذار می‌دهیم که مبادا جایگاه‌های مهم و راهبردی وزارتخانه بار دیگر به محل پیشبرد اهداف دشمنان این کشور بدل شود و دستاورد‌های آن نابود گردد. متاسفانه پیش از این، دستاورد ارزشمندی مانند «بسته‌های خدمات سلامت روان» مورد غفلت و بی‌مهری قرار گرفته که لازم است در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. وزیر محترم بهداشت! برکناری دلسوزان موضوع جمعیت به صلاح دولت جناب آقای پزشکیان نیست.